Vine: X starebbe valutando il ritorno della piattaforma video

Elon Musk ha annunciato che Vine, una piattaforma di video in formato breve, potrebbe presto tornare su X. Questa notizia segue il divieto di TikTok in corso negli Stati Uniti, che ha dato a Musk un ottimo tempismo per entrare e soddisfare un'esigenza specifica per un'app di video in formato breve. Per chi non lo ricordasse, Vine era una piattaforma popolare durante i suoi otto anni di attività, prima che venisse chiusa improvvisamente. Tale piattaforma offriva video di sei secondi che sfidavano gli utenti a essere creativi. La decisione di Musk di far rivivere Vine è una mossa audace, poiché il mercato dei video in formato breve è dominato da TikTok e Instagram. In precedenza, Elon Musk aveva condiviso la sua visione di trasformare X in un'"app per tutto". Questa presumibilmente includerà il più ampio set possibile di servizi, dalla messaggistica e pagamento alla condivisione di video e intrattenimento.

Vine: piattaforma potrebbe competere con TikTok e Instagram

Questa non è la prima volta che Elon Musk annuncia il ritorno di Vine. Nel 2022, Musk aveva infatti pubblicato un sondaggio chiedendo se gli utenti volessero il ritorno della piattaforma. Secondo precedenti resoconti, il codice di Vine richiederebbe "molto lavoro" per tornare in funzione. Ma se il servizio dovesse essere rilanciato, potrebbe competere con TikTok. Musk spera che Vine si adatti all'ecosistema X. In termini di strategia, l'approccio è piuttosto simile ad altre piattaforme come Instagram, dove la condivisione di video di breve durata è stata inserita nelle offerte esistenti tramite funzionalità come Reels.

TikTok è tornato online negli Stati Uniti in tempo record. Tuttavia, il suo futuro potrebbe ancora essere incerto. Il neo eletto presidente Donald Trump preme per "salvare" la piattaforma, ma tutto è ancora possibile. Adesso sarà interessante vedere quali saranno le nuove mosse di Elon Musk per provare a trasformare Vine nel nuovo TikTok e se ciò può davvero accadere.