TikTok ufficialmente bannato in USA: si attende l'arrivo di Trump

TikTok è stato ufficialmente bloccato negli Stati Uniti in seguito all’implementazione di una nuova legge che vieta l’uso dell’applicazione sul territorio nazionale. La piattaforma è stata rimossa dagli store digitali di Apple e Google, e il sito web è ora inaccessibile, lasciando i 170 milioni di utenti statunitensi senza accesso ai contenuti.

Questa decisione rappresenta un caso unico nella storia dei social media negli Stati Uniti, poiché mai prima d’ora una piattaforma di tale popolarità e diffusione era stata completamente disattivata. Sebbene altre applicazioni abbiano subito sospensioni temporanee, il blocco totale di TikTok segna un precedente significativo. ByteDance, la società madre di TikTok, ha dovuto fermare le operazioni anche di altre sue app come CapCut e Lemon8.

L’amministrazione Biden, pur avendo trasferito parte delle responsabilità legali al precedente governo Trump, ha mantenuto la linea dura verso l’azienda cinese. La normativa attualmente in vigore richiede che ByteDance venda una porzione considerevole delle proprie quote a un’entità statunitense, un passo che la compagnia non ha ancora accettato. TikTok, da parte sua, ha espresso la volontà di collaborare con il governo per trovare una soluzione che consenta di ripristinare i servizi.

Cosa cambia al momento per gli utenti e cosa accade se si prova ad accedere?

Al momento, gli utenti che tentano di accedere all’applicazione ricevono un messaggio che informa del blocco e assicura che l’azienda è impegnata per riattivare il servizio il prima possibile. Tuttavia, le prospettive rimangono incerte, complicate dalle divergenze politiche e dalla mancanza di un accordo chiaro tra le parti coinvolte.

L’impatto di questa misura è significativo, non solo per gli utenti ma anche per l’intero panorama digitale statunitense, dove TikTok aveva raggiunto un ruolo centrale. Rimane da vedere se e quando sarà possibile trovare un compromesso che permetta all’app di tornare operativa, mentre milioni di utenti restano in attesa di sviluppi futuri.