VHosting: il provider italiano con piani a partire da 26 euro all'anno

Se sei un imprenditore o un amministratore di siti web, sai quanto sia cruciale la scelta del giusto provider di hosting web per garantire prestazioni ottimali e sicurezza per il tuo sito. In un mercato affollato, è fondamentale individuare un partner che offra qualità, convenienza e servizi avanzati di sicurezza.

In Italia, un provider di hosting web che si distingue per la sua qualità, sicurezza e prezzi accessibili è VHosting. Con una vasta gamma di servizi e funzionalità all'avanguardia, VHosting è la scelta ideale per chi cerca la massima visibilità online e una comunicazione efficace con i propri clienti.

VHosting: il partner ideale per il tuo sito web

Ma cosa offre effettivamente VHosting? Ecco una panoramica delle risorse e funzionalità incluse in tutti i piani:

Hardware aggiornato : VHosting costantemente aggiorna l' hardware dei suoi server per garantire prestazioni di alto livello . Con VHosting , hai accesso alle ultime tecnologie per il tuo sito

: costantemente aggiorna l' per garantire . Con , hai accesso alle per il tuo sito DNS Ridondanti : il provider ha una rete di DNS che garantisce connessioni veloci in tutto il mondo

: il provider ha una rete di che garantisce in tutto il mondo Sito e posta indipendenti . Avrai a disposizione server dedicati sia per il sito che per la posta , garantendo stabilità e affidabilità .

. Avrai a disposizione server dedicati sia per il che per la , garantendo e . Nessun limite nascosto . Con VHosting , sfrutti il tuo piano al massimo delle sue potenzialità, senza limiti nascosti o restrizioni.

. Con , sfrutti il tuo piano al massimo delle sue potenzialità, senza o restrizioni. Prezzi trasparenti : i prezzi di VHosting sono trasparenti e non cambiano al momento del rinnovo, permettendoti di pianificare il tuo budget in modo efficiente

: i sono e non cambiano al momento del rinnovo, permettendoti di pianificare il tuo budget in modo efficiente Soddisfazione garantita: testa i servizi senza rischi grazie alla garanzia "soddisfatti o rimborsati" sugli hosting condivisi. Questa opzione ti offre la tranquillità di fare la scelta giusta per il tuo sito.

Sono tre i piani hosting proposti da VHosting.

Hosting Low Cost (26 euro all'anno): questo piano offre 4-30 GB di spazio SSD NVMe , caselle e-mail e database illimitati, un certificato SSL gratuito , accesso SSH, backup automatico e un dominio gratuito a scelta tra .it e .eu

(26 euro all'anno): questo piano offre , caselle e-mail e database illimitati, un , accesso SSH, backup automatico e un a scelta tra .it e .eu Hosting WordPress (45 euro all'anno): aggiunge spazio SSD NVMe da 25 a 50 GB , migrazione gratuita per un sito WordPress e LiteSpeed con LsCache

(45 euro all'anno): aggiunge spazio SSD NVMe da , per un sito WordPress e Hosting Professionale Semidedicato (150 euro all'anno): perfetto per siti web che richiedono il massimo delle risorse, offrendo da 50 a 75 GB di spazio SSD NVMe, da 2 a 6 domini ospitabili e tutte le funzionalità degli altri due piani

Scegliere VHosting come il tuo provider di hosting web significa garantire al tuo sito web prestazioni di alto livello, sicurezza avanzata e prezzi convenienti. La loro gamma di piani, a partire da soli 26 euro all'anno, offre la flessibilità di scegliere la soluzione ideale per le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.