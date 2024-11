Very Mobile: 150 GB e minuti illimitati a 5,99€/mese per sempre

I clienti di operatori virtuali come Iliad, NTMobile, PosteMobile e altri possono passare a Very Mobile e attivare un’offerta veramente interessante. La promo include 150 GB di traffico dati insieme a minuti e SMS illimitati a un costo fisso di 5,99 euro al mese, senza aumenti futuri. Inoltre, in regalo ci sono i primi due mesi. L'offerta è valida fino al 25 novembre, quindi non bisogna tergiversare troppo.

Very Mobile è uno dei migliori operatori low cost

Very Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete WindTre, garantisce una copertura del 99,7% del territorio italiano, utilizzando la connessione 4G. La promozione include anche l’attivazione gratuita dell’offerta, con la SIM e la spedizione direttamente a casa senza costi aggiuntivi.

Un aspetto distintivo delle offerte Very è la loro trasparenza: le tariffe restano bloccate, quindi i clienti non devono preoccuparsi di future rimodulazioni o costi extra nascosti. La copertura stabile della rete, che raggiunge la quasi totalità del territorio nazionale, è un altro suo punto di forza.

Con tanti utenti che lamentano la scarsa velocità o la mancanza di segnale di altri operatori, Very Mobile offre una qualità di connessione superiore rispetto alla media degli operatori virtuali. Inoltre, gli utenti possono contare su un’assistenza dedicata e su una rete di oltre 3.000 punti vendita distribuiti in Italia.

Ricapitolando: tantissimi GB, una connessione stabile e veloce, assistenza dedicata, massima trasparenza e un prezzo eccezionalmente basso. Sono queste le caratteristiche di Very, che da tempo è sul podio degli operatori virtuali.

Per attivare questa offerta a 5,99 euro al mese, basta accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Very Mobile. C'è tempo fino al 25 novembre.

