Venezuela multa TikTok per una sfida virale che ha causato morti

La Corte Suprema del Venezuela ha imposto una multa di 10 milioni di dollari a TikTok per non aver fermato la diffusione di sfide pericolose che hanno portato alla morte di tre adolescenti. Le sfide, che includevano l’ingestione di sostanze chimiche, sono diventate virali sulla piattaforma, mettendo in pericolo la vita di molti utenti, in particolare ragazzi e ragazze.

La giudice Tania D’Amelio ha stabilito che TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, ha agito con negligenza, non adottando le misure necessarie per impedire la circolazione di contenuti dannosi. L’app è stata anche obbligata ad aprire un ufficio in Venezuela entro otto giorni dalla sentenza, con il rischio di subire altre sanzioni in caso contrario.

Il denaro della multa sarà destinato a creare un fondo per le vittime, che servirà a risarcire i danni psicologici, emotivi e fisici subiti dagli utenti, in particolare dai più giovani. Le autorità del paese hanno accusato TikTok di aver permesso la diffusione di sfide pericolose, come quella che ha spinto alcuni adolescenti ad ingerire sostanze tossiche, provocando anche l'intossicazione di oltre 200 studenti.

La posizione del presidente Maduro è molto severa

TikTok ha dichiarato di comprendere la gravità della situazione e ha ribadito che la sua politica vieta esplicitamente la pubblicazione di contenuti che promuovono autolesionismo o suicidio. Tuttavia, la critica delle autorità venezuelane non si è limitata a TikTok: il presidente Nicolas Maduro ha minacciato di adottare "misure severe" contro la piattaforma se non fosse intervenuta per rimuovere i contenuti relativi alle sfide pericolose.

Inoltre, il governo sta valutando l'introduzione di leggi più stringenti per regolamentare l'uso dei social network, accusati di fomentare odio e divisioni. Il caso solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti delle piattaforme social, spingendo i governi a esercitare una maggiore pressione per impedire la diffusione di contenuti dannosi.