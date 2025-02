Velocità fino a 20 Gbps e 4TB di memoria: Samsung T9 è l'SSD esterno DEFINITIVO (-39%)

Samsung riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD esterno da ben 4TB viene messo in promozione con un maxi sconto del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 337,99€.

SSD Samsung esterno da 4TB: tutte le specifiche tecniche di questo prodotto, un device di prima qualità!

Il nuovo SSD esterno Samsung da 4TB offre prestazioni elevate e grande affidabilità per archiviare e trasferire file in modo rapido ed efficiente. Grazie alle velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 2.000 MB/s, è possibile trasferire foto e video in alta risoluzione in pochi secondi, rendendolo ideale per fotografi, videomaker e gamer.

La sua ampia compatibilità lo rende perfetto per l’uso con Windows, macOS e Android, oltre che con console da gaming e fotocamere 12K. Questo permette di utilizzarlo in diverse situazioni, dal lavoro creativo al gaming avanzato, senza alcuna difficoltà di connessione.

Progettato per essere leggero e compatto, l’SSD Samsung è grande come una carta di credito e presenta una finitura antiscivolo, che garantisce una presa sicura e un trasporto agevole. Nonostante le dimensioni ridotte, è estremamente resistente: può sopportare cadute da un’altezza fino a 3 metri, offrendo un’elevata protezione per i tuoi dati anche in caso di urti accidentali.

Grazie alla tecnologia anti-surriscaldamento, il dispositivo mantiene prestazioni stabili e sicure anche durante un utilizzo prolungato. Con i suoi 4TB di spazio di archiviazione, hai tutta la capacità necessaria per conservare file di grandi dimensioni senza preoccupazioni.

Oggi, su Amazon, l'SSD esterno Samsung da ben 4TB viene messo in promozione con un maxi sconto del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 337,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.