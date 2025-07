Prime Day 2025: gli hard disk portatili più economici in offerta

La memoria del tuo computer incomincia a esaurirsi e quindi stai pensando di acquistare un hard disk esterno portatile? Allora dai un'occhiata a questa lista dei migliori 5 modelli super economici in offerta su Amazon al Prime Day 2025.

Prime Day 2025: hard disk portatili economici

Se non ti serve un grandissimo spazio di archiviazione e soprattutto vuoi spendere il meno possibile l'Hard Disk Maxone da 250 GB fa sicuramente al caso tuo. Lo puoi avere a soli 26,16 euro. Si distingue per il suo design ultra sottile e leggero che ti permette di averlo sempre con te.

Seagate One Touch, in questa versione da 1 TB, è tuo a soli 62,58 euro. È compatibile con Windows, Mac e Chromebook e a un'interfaccia USB 3.0 che offre trasferimenti abbastanza veloci. Gode di un design robusto e pratico e per il prezzo con cui lo puoi avere è indubbiamente uno dei migliori acquisti della categoria.

Se desideri uno spazio ancora più grande allora non perdere questa promozione che ti permette di avere l'Hard Disk Aiolo Innovation da 2 TB a soli 75 euro circa. Oltre ad avere un corpo robusto e leggero è compatibile con tantissime piattaforme. Lo potrai collegare a computer e consolle di gioco senza problemi.

Vuoi qualcosa di super resistente? Allora metti nel tuo carrello LaCie Rugged Mini che in questa versione da 1 TB puoi avere a soli 77,28 euro. Ha un design da 2,5 pollici ed è resistente agli urti e alle cadute fino da 1,2 m, alla polvere, all'acqua e alla pressione fino a 100 kg.

L'Hard Disk fanxiang oggi puoi accaparrartelo con appena 81,22 euro. Avrai la possibilità di archiviare tutto quello che vuoi grazie a uno spazio di ben 1 TB e potrai trasferire file velocemente fino a 200 MB/s. Inoltre è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Non perdere tempo perché tutte queste promozioni del Prime Day 2025 sono ovviamente soggette a esaurimento scorte.

