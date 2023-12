Vedi tutto ALLA GRANDE col Proiettore 4k Ultimea in OFFERTA!

Che sia per una festa, per una proiezione insieme agli amici, per vedere le cose come al cinema a casa tua, un proiettore è sempre utile e pronto a diventare l'anima della serata. Se quello che stai cercando è proprio un proiettore di qualità, l'offerta di oggi su Amazon è troppo chiotta per lasciartela sfuggire!

Infatti in offerta su Amazon da oggi puoi aggiudicarti il Proiettore 4K Ultimea a soli 186,88€, con uno sconto sul prezzo totale del 38%, il che significa che risparmierai ben 113€ circa sul prezzo originale!

Il cinema a CASA TUA!

Questo proiettore ha un'immagine FHD nativa a 1080p, e utilizza un pannello LCD di fascia alta, oltre a una tecnologia a cono di luce ottimizzata per offrire un'immagine nitida e chiara fino a 21.000 lumen.

Grazie alla decodifica 4K e HDR10, questo proiettore home cinema di Ultimea offre ombre più dettagliate. L'uniformità di luminosità dell'80% consente al proiettore di ottenere una visibilità chiara anche in presenza di luce ambientale. Ovviamente potrai connetterlo ai tuoi dispositivi con Bluetooth, e condividere con chi vuoi i tuoi contenuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.