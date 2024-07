Vacanza in vista: 4 DASH CAM a meno di 50€ che Amazon ti regala oggi!

Stai progettando la tua vacanza e vuoi partire sentendoti ancora più al sicuro nel tragitto in auto? Amazon offre una selezione incredibile di dash cam ad un prezzo accessibile, e abbiamo scelto per te le migliori 4 opzioni disponibili, tutte a meno di 50€.

Doppia Dashcam Miden

La Miden S7 2.5K Doppia Dashcam è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Con una risoluzione di registrazione di 1600P+1080P FHD, un grandangolo di 336° e funzioni avanzate come il G-Sensor e la visione notturna, questa dash cam offre una protezione completa per la tua auto.

Dash Cam con super visione notturna

La dash cam supporta la registrazione, il salvataggio e il blocco automatici quando viene rilevata una collisione automobilistica. La funzione di monitoraggio del parcheggio è il monitoraggio dell'ambiente circostante dell'auto da parte della dash cam dopo che l'auto è stata spenta.

Dash Cam con supporto per modulo GPS esterno

Grazie al design poco appariscente, la dash cam riduce il rischio di furti e attenzioni indesiderate. Offre opzioni di installazione flessibili, consentendo di posizionarle in modo discreto dietro lo specchietto retrovisore o in altre posizioni poco appariscenti.

Dashcam Auto con Scheda SD

Con una registrazione in 1080P FHD e un grandangolo di 170°, la Range Tour Dashcam Auto offre una registrazione chiara e dettagliata in qualsiasi condizione di luce. Dotata di una scheda SD da 64GB inclusa, questa dash cam è pronta per l'uso immediato e offre una protezione completa per la tua auto.

Non perdere l'opportunità di proteggere te stesso e la tua auto con una dash cam di qualità a un prezzo conveniente!