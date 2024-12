USA: TikTok rischia il ban a gennaio, Trump può cambiare tutto

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha presentato una richiesta urgente alla Corte d’Appello per respingere la mozione di TikTok che chiedeva di ritardare l’applicazione di una nuova legge che potrebbe portare al divieto dell’applicazione nel Paese.

La normativa prevede che la società madre di TikTok, ByteDance, ceda la proprietà dell’app entro il 19 gennaio 2025. In caso contrario, TikTok rischia di essere bandita dal territorio statunitense. Solo una settimana fa, una corte federale d’appello aveva confermato la validità delle regole, sostenendo che non violano la Costituzione degli Stati Uniti.

TikTok aveva replicato affermando che la legge lede i suoi diritti alla libertà di espressione e alla parità di trattamento, definendosi una delle maggiori piattaforme di espressione nel Paese. Tuttavia, anche queste argomentazioni sono state respinte dal tribunale.

TikTok a rischio ban entro Gennaio

Di fronte a questa situazione, TikTok ha chiesto una sospensione temporanea della normativa, sostenendo di avere bisogno di più tempo per preparare la propria difesa. L’azienda ha dichiarato di avere solide basi legali per contestare la legge e ha affermato di essere pronta a portare il caso davanti alla Corte Suprema, se necessario. Il DoJ si oppone fermamente a questa richiesta, affermando che le argomentazioni di TikTok sono già state esaminate e respinte e che è urgente applicare la legge, data l’importanza della sicurezza nazionale.

Se TikTok non rispetterà la scadenza del 19 Gennaio, potrebbe essere rimosso dagli store digitali come l’Apple App Store e il Google Play Store. Inoltre, l’accesso al sito web della piattaforma verrebbe bloccato per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti. Un aspetto significativo della vicenda è che Donald Trump assumerà l’incarico di presidente degli Stati Uniti un giorno dopo la scadenza fissata.

Durante il suo precedente mandato, Trump aveva cercato di vietare TikTok, ma di recente ha dichiarato nella sua campagna elettorale che non intende più promuovere il divieto dell’applicazione. Qualora la scadenza venisse prorogata, il nuovo governo potrebbe influire sulla decisione definitiva riguardante il futuro di TikTok negli Stati Uniti.