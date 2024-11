Una, nessuna, centomila: le carte incluse nel conto Tot

Tot è il conto aziendale completamente online pensato per permetterti di gestire al meglio e con più semplicità le operazioni finanziarie della tua impresa o della tua attività. Per aiutarti in questa gestione, Tot mette a disposizione delle apposite carte aziendali che puoi usare per te o da condividere con il tuo team.

Quali sono le carte aziendali incluse con Tot?

Partiamo dalla base: aprendo il tuo conto aziendale Tot hai sempre diritto ad una carta di credito Visa Business, senza alcun costo di emissione e spedizione. La carta è inclusa nel canone del conto per qualsiasi piano scelto e, in attesa che ti venga consegnata, puoi subito avere la carta virtuale temporanea.

Questa carta ti permetterà di effettuare pagamenti in milioni di attività in tutto il mondo, viene riconosciuta ovunque come carta di credito, è abilitata al prelievo di contante presso tutti gli ATM e consente di acquistare online in tutta sicurezza, grazie al protocollo 3D-Secure V2 di Visa.

Inoltre, la carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay e offre una protezione assicurativa su acquisti e furti inclusa nel canone.

Ma non finisce qui: la particolarità di questa carta è che, sebbene funzioni su circuito di credito, essa viene emessa senza il plafond di credito: questo significa che viene riconosciuta a tutti gli effetti come una carta di credito, ma non può eccedere il saldo del conto, mandandolo in rosso. Se però si vuole attivare anche il plafond di credito, è possibile farlo direttamente dal proprio account Tot: in questo modo sarà possibile pagare gli acquisti aziendali fino a 40 giorni, senza interessi.

Le carte aziendali aggiuntive Mastercard Business

Oltre alla carta di credito, da segnalare è la possibilità di richiedere tutte le carte di debito aziendali Mastercard di cui hai bisogno, sia fisiche che virtuali. Le carte di debito aggiuntive sono pensate proprio per essere assegnate ai membri del proprio team, in modo da ottimizzare la gestione dei rimborsi spese, oppure come centri di costo per la gestione di abbonamenti, subscription e molte altre casistiche di spese aziendali ricorrenti.

Richiedere una nuova carta è semplicissimo: direttamente dalla propria area riservata, infatti, sarà possibile attivare e disattivare le carte, impostare il budget per ognuna di esse e controllare e ottimizzare tutte le spese aziendali in tempo reale. Inoltre, anche le carte aggiuntive sono compatibili con i principali wallet digitali come Apple e Google Pay.

Le carte aggiuntive Mastercard possono essere richieste in numero potenzialmente illimitato con un costo di 1€ al mese per carta virtuale e di 5€ al mese per carta fisica. Per le aziende che hanno necessità di avere molte carte, Tot.money prevede comunque dei piani PRO in cui sono incluse: si possono avere infatti fino a 500 carte virtuali e fino a 10 carte fisiche, senza alcun costo aggiuntivo.

