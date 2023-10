Un mese di Finom gratis: scopri i vantaggi finanziari per la tua azienda

Finom è una piattaforma digitale che offre soluzioni finanziarie complete, convenienti ed efficienti per professionisti e piccoli imprenditori.

Oltre al conto business, offre tanti servizi che semplificano la gestione delle finanze aziendali. È possibile iscriversi gratuitamente per un mese.

Perché Finom è la soluzione ideale per la tua azienda

Finom offre un vantaggio distintivo nella velocità di ottenere un IBAN italiano attraverso un procedimento di apertura online efficiente e rapido. Il conto può essere ottenuto in soli 72 ore. Finom ti offre anche un cashback fino al 3% che ti consente di massimizzare i risparmi.

Finom offre un'efficiente gestione delle spese attraverso un wallet digitale dedicato. Con questo strumento, è possibile monitorare e categorizzare le spese, pianificare i risparmi e mantenere il controllo delle finanze aziendali.

Inoltre, Finom consente di emettere più carte di debito VISA gratuite con una commissione dello 0%.

La soluzione di fatturazione di Finom è il top in Italia. Con questa funzione, puoi emettere fatture in modo facile e veloce, con funzioni come link di pagamento condivisi con i tuoi clienti e integrazione con PayPal per pagamenti istantanei.

E poi, ci sono anche i promemoria di pagamento automatici che ti salvano dalle fatture insolute.

Se sei un professionista in regime forfettario con un fatturato annuo superiore a 25.000 euro, la fatturazione elettronica è obbligatoria.

Con Finom, rispetti la normativa e semplifichi la gestione della tua attività. Monitora le tue finanze in modo trasparente grazie alla riconciliazione automatica delle transazioni con le fatture.

In più, digitalizza facilmente scontrini e ricevute con il nostro tool di riconoscimento. Scopri tutti i servizi aggiuntivi di Finom cliccando qui sotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.