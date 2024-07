Un antivirus può difendere la rete aziendale da questi 3 pericoli

Le reti aziendali risultano fondamentali per il funzionamento quotidiano delle imprese, ma sono anche esposte a diversi rischi che possono compromettere la sicurezza e l'integrità dei dati. Sono in particolare tre i pericoli da cui è bene difendersi: attacchi di phishing, malware e ransomware. L'antivirus GravityZone Small Business Security di Bitdefender è un'ottima soluzione per difendere le piccole imprese da ogni attacco cybercriminale.

Come difendere la rete aziendale da questi 3 pericoli

Il phishing è una delle minacce informatiche più comuni e pericolose. Gli aggressori utilizzano email o messaggi ingannevoli per indurre i dipendenti a fornire informazioni sensibili, come password o dettagli bancari.

Questi attacchi sono spesso ben camuffati e possono sembrare comunicazioni legittime da parte di colleghi o partner commerciali. Una volta ottenute queste informazioni, gli hacker possono accedere alla rete aziendale, compromettere dati sensibili e causare gravi danni economici e reputazionali all'azienda.

Il malware, compresi virus, trojan e ransomware, rappresenta una minaccia significativa per le reti aziendali. Il malware può infiltrarsi in una rete attraverso vari metodi, tra cui email infette, download da siti web non sicuri e dispositivi esterni come chiavette USB. Una volta all'interno della rete, il malware può rubare dati, monitorare le attività degli utenti e persino controllare i sistemi.

Il ransomware, in particolare, può criptare i dati aziendali, rendendoli inaccessibili fino a quando non viene pagato un riscatto. Questo tipo di attacco può paralizzare le operazioni aziendali e comportare notevoli costi finanziari per il ripristino dei dati.

Dotarsi di soluzioni di sicurezza avanzate come GravityZone Small Business Security è essenziale per proteggere la propria rete aziendale dagli attacchi. Per rendere ancora più accessibile l’offerta, sono in corso super sconti del 30%. Quindi, perché non cogliere la palla al balzo e proteggere 10 dispositivi per un anno a soli 188,99 euro invece dei soliti 269,99 euro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.