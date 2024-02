Ultime ore dell’offerta Serverplan: VPS Hosting a metà prezzo per 3 mesi

Ultime ore per approfittare dell’offerta imperdibile di Serverplan, che ti permette di avere un servizio di VPS Hosting di alta qualità a metà prezzo per i primi tre mesi.

Se hai un progetto web che richiede potenza, flessibilità e convenienza, non lasciarti sfuggire questa occasione.

L’offerta è valida solo fino al 29/02/2024 e solo per nuove attivazioni. Per ottenere lo sconto del 50%, devi inserire il coupon SUPERSERVER al momento dell’ordine.

Ultime ore per acquistare VPS Hosting di Serverplan

Il VPS Hosting, o Virtual Private Server, è una soluzione di hosting che ti offre i vantaggi di un server dedicato a un costo inferiore.

Questo servizio ti mette a disposizione una porzione di server virtuale che puoi gestire in autonomia, con le risorse hardware garantite e isolate dagli altri utenti.

Il VPS Hosting è la soluzione ideale se hai esigenze di hosting superiori a quelle di un hosting condiviso, ma non ha bisogno di un server dedicato intero. Ecco i benefici che ne ricaverai:

Storage SSD NVMe : i dischi SSD NVMe sono i più veloci sul mercato e ti garantiscono prestazioni elevate e tempi di caricamento ridotti per il tuo sito web.

: i dischi SSD NVMe sono i più veloci sul mercato e ti garantiscono prestazioni elevate e tempi di caricamento ridotti per il tuo sito web. Alta affidabilità : il servizio di VPS Hosting di Serverplan ha un uptime fino al 99.99%, il che significa che il tuo sito web sarà sempre online e accessibile ai tuoi visitatori.

: il servizio di VPS Hosting di Serverplan ha un uptime fino al 99.99%, il che significa che il tuo sito web sarà sempre online e accessibile ai tuoi visitatori. Fatturazione mensile : paghi solo per quello che usi, senza vincoli contrattuali a lungo termine. Puoi disdire il servizio in qualsiasi momento, senza penali o costi aggiuntivi.

: paghi solo per quello che usi, senza vincoli contrattuali a lungo termine. Puoi disdire il servizio in qualsiasi momento, senza penali o costi aggiuntivi. Upgrade scalabile : puoi aumentare facilmente le risorse hardware del tuo server virtuale, in base alle tue esigenze. Puoi gestire picchi di traffico o crescere il tuo progetto web senza problemi.

: puoi aumentare facilmente le risorse hardware del tuo server virtuale, in base alle tue esigenze. Puoi gestire picchi di traffico o crescere il tuo progetto web senza problemi. Supporto specializzato: il team di Serverplan è composto da esperti di hosting, che sono disponibili 24/7 per assisterti con qualsiasi problema o domanda. Puoi contattarli via telefono, email o chat.

Non perdere tempo, attiva il tuo VPS Hosting con Serverplan oggi stesso e risparmia il 50% sulle prime tre mensilità. Ricorda di usare il coupon “SUPERSERVER” per ottenere lo sconto. Sono davvero le ultime ore per approfittare di questa offerta incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.