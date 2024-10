UE richiede i dati degli algoritmi di YouTube, Snapchat e TikTok

La Commissione europea sta facendo pressione sulle principali piattaforme tecnologiche affinché siano più trasparenti sul modo in cui i loro algoritmi raccomandano contenuti agli utenti. Nelle scorse ore, la Commissione ha inviato richieste di informazioni ai sensi del suo nuovo Digital Services Act (DSA) a YouTube, Snapchat e TikTok. L’UE desidera conoscere i dettagli del funzionamento interno dei sistemi di raccomandazione impiegati dalle aziende e come sono stati mitigati i potenziali rischi ad essi associati. Ciò include contenuti illegali, come droghe e incitamento all'odio, e presunti danni alle elezioni, al discorso civico e al benessere dei minori.

Sia YouTube che Snapchat dovrebbero fornire informazioni sugli standard che alimentano i loro algoritmi di raccomandazione. Ciò include anche le misure adottate per ridurre i "rabbit hole" dei contenuti che potrebbero avere effetti negativi sulla salute mentale degli utenti. A TikTok è stato chiesto di inviare policy che impediscano comportamenti non autentici coordinati per influenzare elezioni o dibattiti. Come si legge sul sito ufficiale della Commissione UE: “TikTok è stato invitato a fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per evitare la manipolazione del servizio da parte di attori malintenzionati e per attenuare i rischi legati alle elezioni, al pluralismo dei media e al discorso civico, che possono essere amplificati da alcuni sistemi di raccomandazione”.

UE: aziende non conformi alle norme DSA rischiano multe salate

Tutte e tre le aziende hanno tempo fino al 15 novembre per rispondere alle domande della Commissione. Le risposte aiuteranno gli enti regolatori a determinare se le aziende sono conformi alle norme DSA sulla trasparenza in merito all'amplificazione algoritmica dei rischi. In base alla nuova legge, la mancata collaborazione o le risposte incomplete potrebbero comportare delle multe. Le norme DSA introducono anche requisiti di trasparenza di vasta portata per le piattaforme digitali, che hanno più di 45 milioni di utenti attivi al mese. Un alto funzionario dell'UE afferma che l'indagine della Commissione invia un messaggio urgente per cambiare le loro pratiche che coinvolgono i sistemi di raccomandazione.

Queste richieste fanno parte dell'attuale controllo dei sistemi di raccomandazione delle piattaforme da parte della Commissione. Quest’ultimo è stato intensificato da quando è entrato in vigore il DSA. Sono attualmente in corso anche procedimenti formali di non conformità contro Facebook, Instagram, AliExpress e TikTok per non aver fornito "linee guida per i raccomandatori ideate" e mitigazione dei rischi correlati alle rispettive linee guida.