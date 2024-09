Snapchat includerà Google Gemini nel suo chatbot My AI

Snapchat ha annunciato un entusiasmante sviluppo in collaborazione con Google. La piattaforma sfrutterà i l'intelligenza artificiale di Google Gemini per offrire un'esperienza migliore e multimodale con il chatbot My AI di Snapchat. L'inclusione di Gemini AI renderà il chatbot My AI di Snapchat più intelligente di prima. Dal suo debutto nel 2023, il chatbot My AI è stato addestrato dai modelli GPT di OpenAI su un'ampia gamma di testo. Tuttavia, l'aggiornamento a Gemini AI consentirà a My AI di comprendere e lavorare non solo con il testo. Il chatbot potrà anche sfruttare immagini e video, conferendo al chatbot una capacità multimodale.

Snapchat: chatbot My AI avrà funzioni simili a Google Lens

Google afferma che, con l'integrazione di Gemini AI in My AI, il chatbot ha registrato un coinvolgimento 2,5 volte maggiore negli Stati Uniti. Il CEO di Snap Evan Spiegel, in un comunicato stampa, ha affermato: “questa partnership con Google Cloud rafforza tutto ciò che è così importante per servire la nostra comunità. Snap ha come obiettivo quello di dare alle persone la possibilità di esprimersi, vivere il momento, conoscere il mondo e divertirsi insieme. Ora con Gemini in My AI, gli Snapchatter possono imparare molto di più sul mondo, farlo molto rapidamente al momento e condividerlo facilmente con gli amici”.

Riflettendo sugli oltre 10 anni di partnership tra Google e Snapchat, Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha aggiunto: “Snap è stata una delle prime aziende a supportare le persone nella comunicazione in un mondo digitale e ora è all'avanguardia nell'uso dell'intelligenza artificiale generativa per creare agenti che creano nuovo valore per la sua comunità. I ​​modelli Gemini su Vertex AI stanno ora alimentando milioni di interazioni multimodali nell'app Snapchat ogni giorno, consentendo agli Snapchatter di interagire meglio con My AI, con funzionalità di accuratezza e sicurezza integrate”.

Le funzionalità incluse nel chatbot di Snapchat sono simili a quelle che Gemini offre a Google Lens. Con Gemini, My AI permetterà ad esempio di scattare una foto di qualsiasi elemento in modo da chiedere al chatbot informazioni o una traduzione. Gli utenti possono anche registrare video di cibi diversi e chiedere a My AI qual è il più sano.