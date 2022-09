UbuntuDDE Remix 22.04: arrivata l'ultima versione di Deepin

Il team di sviluppatori di UbuntuDDE Remix ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova major release del progetto. UbuntuDDE Remix 22.04 LTS è una distribuzione basata sui repository software del sistema di Canonical e condivide quindi con esso tutti i software e le principali utility. UbuntuDDE Remix 22.04 è una versione LTS (Long Term Support) dunque riceverà supporto e manutenzione per i prossimi cinque anni cosi come l'edizione standard di Ubuntu.

UbuntuDDE Remix 22.04 è però una spin-off non ufficiale di Ubuntu, dunque non è affiliata in nessun modo a Canonical. Tale flavor si focalizza sull'offrire un user experience ottimale con Deepin Desktop Environment, ovvero l'ambiente grafico sviluppato in seno alla distribuzione omonima e basato sulle librerie grafiche open source Qt/QML.

Deepin 20.6 è una validissima alternativa alle soluzioni più blasonate come GNOME Shell o Plasma KDE. In diversi contesti risulta esser infatti più snello e leggero rispetto ad altri ambienti desktop ed offre prestazioni ottimali in diversi contesti e configurazioni hardware. Inoltre il suo set di applicativi dedicati non ha nulla da invidiare, a livello di funzionalità, ad altri tool open source più gettonati.

Di base UbuntuDDE Remix 22.04 viene equipaggiata con Linux 5.15 LTS tuttavia è facilmente reperibile, tramite dei repository appositi, l'ultima versione del kernel del Pinguino ovvero Linux 5.19. Tale release gode anche di un nuovo driver per il file system NTFS che consente l'accesso semplificato a tutte quelle unità di storage formattate appunto in NFTS.

Come grahical installer UbuntuDDE Remix 22.04 adotta Calamares, il medesimo software già implementato dal team di Lubuntu e da quello di Debian. Oltretutto in questa versione troviamo il supporto all’Active Directory di Microsoft. Cioè quel framework, che è praticamente uno standard, utilizzato dalle aziende per quanto riguarda la gestione di un dominio. Quindi gli amministratori di sistema possono gestire agilmente una rete di PC aziendali tramite tale protocollo senza dover eseguire setting particolari o installare utility di terze parti.