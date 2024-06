Ubuntu 23.10 raggiungerà la fine del ciclo di vita l'11 luglio 2024

Canonical ha annunciato che la versione Ubuntu 23.10 "Mantic Minotaur" raggiungerà la fine del ciclo di vita l'11 luglio 2024. Proprio per questo motivo gli utenti sono stati invitati ad installare l'aggiornamento a una versione Ubuntu più recente e supportata. Ubuntu 23.10 "Mantic Minotaur", è stato rilasciato il 20 ottobre 2023, con l'ambiente desktop GNOME 45 ed è basato sulla serie di kernel Linux 6.5. poiché si tratta di una versione provvisoria, questa distribuzione viene supportata solo per nove mesi con aggiornamenti software e di sicurezza. Dopo la fine del suo ciclo di vita, l'11 luglio 2024, Canonical non distribuirà più aggiornamenti software e di sicurezza agli utenti di Ubuntu 23.10.

Ubuntu 23.10: aggiornare l’OS per evitare possibili vulnerabilità

Come accade con ogni distribuzione, la fine del ciclo di vita di Mantic Minotaur era già stata annunciata tempo fa. Gli utenti possono infatti visualizzare tale informazione quando si installa la versione del sistema operativo, semplicemente entrando nell’utility Software e aggiornamento. Ciò permette loro di pianificare in anticipo e aggiornare il sistema ad una versione Ubuntu più recente e supportata. Dopo l'11 luglio, Ubuntu 23.10 diventerà vulnerabile a tutti i tipi di minacce e attacchi. Pertanto, si consiglia vivamente di eseguire un aggiornamento a Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat” il prima possibile. Questa versione introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti. Questi includono il kernel Linux 6.8 per un migliore supporto hardware, l'ultimo ambiente desktop GNOME 46, un nuovo stack grafico Mesa per giochi migliori, nonché alcuni delle più recenti tecnologie GNU/Linux.

La parte migliore è che Ubuntu 24.04 LTS è una versione supportata a lungo termine che riceverà supporto di base per 5 anni, fino al 31 maggio 2029. Tuttavia, gli utenti possono anche estendere il supporto fino a 10 anni, ovvero a maggio 2034. Per fare ciò basterà sottoscrivere un abbonamento gratuito a Ubuntu Pro. Sebbene la fine del supporto è prevista per il prossimo mese, Ubuntu 24.04 LTS è già disponibile e può essere scaricato gratuitamente sul proprio dispositivo.