TypeScript 5.6: Microsoft lancia update con vari miglioramenti

Microsoft ha rilasciato ufficialmente TypeScript 5.6, ovvero l'ultima versione del famoso linguaggio di programmazione che si basa su JavaScript. In un post del blog, l’azienda ha rivelato una serie di nuovi aggiornamenti inclusi in TypeScript 5.6. Uno di questi risolve un problema per cui potevano essere commessi errori nella programmazione ma erano comunque considerati codice JavaScript valido e venivano accettati. Come riportato da Microsoft: “in TypeScript 5.6, il compilatore ora genera errori quando può determinare sintatticamente un controllo truthy o nullish che valuterà sempre in un modo specifico”.

La nuova versione 5.6 di TypeScript aggiunge anche il supporto per gli Arbitrary Module Identifier nel codice. C'è anche una nuova opzione del compilatore chiamata "--noCheck". Microsoft afferma che ciò consentirà ai programmatori di saltare il controllo del tipo per tutti i loro file di input. L’azienda di Redmond ha poi aggiunto: “ciò evita controlli di tipo non necessari quando si esegue un'analisi semantica necessaria per l'emissione di file di output”.

TypeScript 5.6: la nuova funzionalità di programmazione

Microsoft ha anche aggiunto una nuova funzionalità in TypeScript 5.6. Come riportato dall’azienda di Redmond: “TypeScript ora fornisce i propri caratteri di commit per ogni elemento di completamento. I caratteri di commit sono caratteri specifici che, quando digitati, eseguiranno automaticamente il commit dell'elemento di completamento attualmente suggerito. Ciò significa che nel tempo il tuo editor eseguirà più frequentemente il commit dell'elemento di completamento attualmente suggerito quando digiti determinati caratteri”.

Gli utenti che intendono provare TypeScript per la prima volta possono usare npm con il comando: "npm install -D typescript". A breve verrà rilasciata anche TypeScript 5.7. Per consultare l’elenco di funzionalità prioritarie e aggiornamenti di bug che verranno incluse nella prossima versione è possibile visitare la pagina GitHub del progetto. La versione finale di TypeScript 5.7 è attualmente programmata per il 21 novembre 2024.