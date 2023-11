Tutte le password in un solo posto? Con NordPass puoi: 56% di sconto

Stanco di dimenticare tutte le password e perdere tempo in reimpostazioni continue? NordPass è la soluzione che cercavi. E ora puoi ottenere un'offerta imperdibile: risparmia il 56% e ricevi 3 mesi OMAGGIO sottoscrivendo un abbonamento NordPass Premium a soli 1,29 euro al mese per i primi 2 anni.

Tutti i vantaggi chiave che ti offre NordPass

NordPass semplifica la gestione delle password, offrendoti la tranquillità di accedere rapidamente ai tuoi account senza dover ricordare nulla. Infatti, con NordPass puoi dimenticare le tue password e anche le lunghe procedure di reimpostazione e concentrarti sulle tue attività online. Naviga e fai acquisti in modo più efficiente, grazie alla gestione intelligente delle password.

NordPass è progettato per adattarsi allo stile di vita di tutti gli utenti. Ecco perché puoi utilizzarlo contemporaneamente su più dispositivi, così da mantenere le tue credenziali al sicuro e ricordarle ovunque tu sia. Alcuni dei vantaggi chiave di NordPass:

Salva un numero illimitato di password e utilizza la compilazione automatica dei form di login

e utilizza la compilazione automatica dei form di login Genera password uniche e complesse con il generatore integrato

Identifica password deboli, datate e riutilizzate

Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

su tutti i dispositivi Condividi elementi con le persone di cui ti fidi e concedi l'accesso a password in caso di emergenza

Scansiona il web alla ricerca di fughe dati e ricevi un avviso in caso accadesse

alla ricerca di fughe dati e ricevi un avviso in caso accadesse Memorizza in modo sicuro anche i dati delle carte di credito e le note, non soltanto le password

Proteggi il tuo account con riconoscimento biometrico e autenticazione a più fattori

NordPass si distingue dalla concorrenza e dai gestori di password integrati nei browser principalmente per funzionalità e sicurezza avanzate che offre ai suoi utenti. Inoltre, garantisce architettura zero-knowledge, così soltanto tu potrai accedere alla tua "cassaforte" online.

Indipendentemente dalle tue esigenze, NordPass ha il piano perfetto per te. Tutti i piani sono coperti dalla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il miglior piano in termini di rapporto qualità/prezzo ti offre uno sconto del 56% sull'abbonamento biennale, che si traduce in 1,29 euro al mese a cui si aggiungono 3 mesi extra aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.