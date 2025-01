Turtle Beach Stealth 600: cuffie wireless da gaming per tutte le piattaforme

Le cuffie da gaming sono tra le cose che rendono le tue avventure con i videogiochi ancora più emozionanti e coinvolgenti e oggi ti segnalo una straordinaria promozione. Se vai ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Turtle Beach Stealth 600 a soli 69,99 euro, invece che 109,99 euro.

Ebbene sì, sembra incredibile ma ti assicuro che non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 40 euro sul totale. Dato che è il prezzo più basso di sempre devi fare in fretta o rischi di perdere l'occasione.

Turtle Beach Stealth 600: microfono e comfort top

Con le cuffie da gaming Turtle Beach Stealth 600 potrai vivere emozioni incredibili. Grazie a cuscinetti morbidi e un archetto che si regola ed è imbottito sulla parte alta garantiscono il massimo del comfort. Le potrai usare per tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio. Hanno dei pratici pulsanti per regolare il volume, disattivare il microfono e personalizzare l'audio.

Con il microfono incorporato riuscirai a comunicare con il tuo team durante le partite online per sincronizzare gli assalti e dominare i giochi. Potrai connettere le cuffie da gaming tramite il loro ricevitore wireless che troverai incluso oppure con la connessione Bluetooth 5.2. Entrambe queste tecnologie garantiscono una bassissima latenza e una connessione affidabile. Le puoi collegare praticamente tutte le piattaforme e avrai la bellezza di 80 ore di autonomia con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché chiaramente a questa cifra le vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 600 a soli 69,99 euro, invece che 109,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.