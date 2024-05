TTE: un visual effects engine per il Terminale

TTE, o per esteso TerminalTextEffects, è un terminal visual effects engine che permette di modificare il layout di default di un Terminale tramite l'inserimento di effetti visivi. Questa soluzione può essere installata come applicazione di sistema o integrata sotto forma di libreria Python, il linguaggio con cui è stato realizzato il progetto. Se si sceglie questa seconda opzione esso consente di abilitare gli effetti tramite script Python.

Le funzionalità di TTE

Uno dei punti di forza di TTE, che viene rilasciato sotto licenza Open Source, è il suo ricco catalogo di effetti pronti all'uso. Le anteprime di ciascun effetto sono disponibili sul sito ufficiale del progetto attraverso un apposito showroom. Per ciascuno di essi vengono riportate le referenze e i parametri di configurazione. A ciascuna referenza corrisponde un semplice script Python per l'attivazione.

Sono supportati i colori Xterm 256 / RGB hex e si possono applicare al Terminale animazioni complesse che comprendono simboli, modifiche dinamiche dei colori, livelli e progressioni. Altrettanto interessante è la possibilità di utilizzare TTE direttamente inline. Lo stato del terminale e il workflow dell'utente verranno preservati in ogni caso.

Gli effetti possono essere personalizzati ed è supportato anche il rendering di animazioni complesse basate sui caratteri in movimento.

Installazione tramite pipx e pip

TTE può essere installato tramite il package manager pipx tramite la seguente istruzione:

pipx install terminaltexteffects

Nel caso in cui pipx non dovesse essere disponibile si potrà procedere comunque con pip . In questo caso però l'esecuzione di TTE richiederà la chiamata via modulo:

ls -latr | python3 -m terminaltexteffects

Per il suo funzionamento non sono necessari moduli di terze parti. Le interazioni con il Terminale avvengono tramite lo standard ANSI e questo dovrebbe garantire la compatibilità con i terminali più recenti e aggiornati. Si tenga però conto che nel caso del Terminale di Windows si potrebbero registrare dei rallentamenti nelle performance con l'attivazione di alcuni effetti.