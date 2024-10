TSMC si espande in Europa per ridurre i rischi geopolitici con la Cina

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il principale produttore di semiconduttori su commissione a livello mondiale, sta ampliando la sua presenza in Europa, con l'obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di chip per applicazioni avanzate, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'industria automobilistica. Questa mossa strategica si colloca all'interno di un più ampio piano volto a ridurre i rischi legati alle tensioni geopolitiche, soprattutto quelle con la Cina, che hanno causato non poche difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali negli ultimi anni.

La prima fase di questa espansione ha già preso forma con l'avvio dei lavori per la costruzione di una fabbrica a Dresda, in Germania. Questo nuovo impianto si dedicherà in particolare alla produzione di chip destinati all'industria automobilistica, utilizzando tecnologie a 22nm e 28nm. L'obiettivo è garantire un flusso continuo di semiconduttori essenziali per la produzione dei veicoli moderni, un settore che è stato duramente colpito durante la pandemia di COVID-19, quando la carenza globale di chip ha causato ritardi significativi nella produzione di automobili.

Non solo Europa per TSMC

Il progetto di Dresda, noto come European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), è una joint venture in cui TSMC possiede una quota di maggioranza del 70%, grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro. I restanti partner coinvolti sono aziende di primo piano nel settore tecnologico, come Bosch, Infineon Technologies e NXP Semiconductors. Quando la fabbrica sarà a regime, si prevede una produzione di 40.000 wafer al mese e la creazione di circa 2.000 posti di lavoro altamente qualificati entro il 2027.

Oltre a questo impianto, TSMC ha in programma la costruzione di altre fabbriche in Europa, focalizzate principalmente sulla produzione di semiconduttori destinati all'intelligenza artificiale. Tuttavia, l’espansione dell’azienda non si ferma al continente europeo: nuovi stabilimenti sono in fase di realizzazione anche negli Stati Uniti e in Giappone. In Arizona, per esempio, TSMC ha recentemente avviato la produzione dei processori A16 di Apple utilizzando tecnologie avanzate a 5nm, mentre in Giappone sta collaborando con Sony e Toyota per produrre chip con processi a 40nm, 28nm e 22nm, con una seconda fabbrica in costruzione per le tecnologie a 6nm e 7nm.