Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per un'AI più "libera"

Il neo presidente Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo che punta a rimuovere le politiche governative esistenti che, a suo avviso, ostacolano l'innovazione americana nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). L'annuncio è stato fatto giovedì, sottolineando l'importanza di sviluppare sistemi di AI privi di influenze ideologiche o agende sociali costruite ad arte.

L'ordine esecutivo non specifica quali normative o direttive precedenti rappresentino un freno allo sviluppo dell'AI, ma stabilisce che tutte le politiche e i regolamenti emanati a seguito dell'ordine esecutivo di Joe Biden del 2023 sull'AI siano riesaminati. Lunedì, Trump aveva già ufficialmente revocato l'ordine di Biden, aprendo la strada a un nuovo approccio.

Secondo il nuovo ordine, eventuali politiche ereditate dall'amministrazione Biden che non si allineano con la visione di Trump devono essere sospese. L'obiettivo dichiarato è promuovere lo sviluppo dell'AI in modo da favorire la prosperità umana, la competitività economica e la sicurezza nazionale.

Qual era l'ordine di Biden? Cosa cambia adesso con questa iniziativa di Donald Trump?

L'ordine di Biden del 2023 aveva introdotto un'importante direttiva per le agenzie federali degli Stati Uniti: queste dovevano dimostrare che gli strumenti di AI in loro uso non causassero danni alla popolazione, pena l'interruzione del loro utilizzo. Tuttavia, Trump ha ordinato alla Casa Bianca di rivedere e ripubblicare tali direttive, con l'intento di riformulare le modalità con cui le agenzie acquisiscono e utilizzano strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Con questa iniziativa, Trump intende consolidare la posizione degli Stati Uniti come leader globale nella tecnologia dell'AI, eliminando qualsiasi normativa che potrebbe ostacolare lo sviluppo rapido e innovativo in questo settore.

Allo stesso tempo, l'accento posto sulla necessità di un'AI "libera da pregiudizi" riflette una nuova direzione politica, volta a evitare che le tecnologie emergenti vengano percepite come strumenti di influenze ideologiche o sociali. Questo ordine rappresenta una mossa significativa nella continua evoluzione delle politiche statunitensi sull'intelligenza artificiale.