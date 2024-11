Truffe telefoniche: ecco Daisy, la "Nonna AI" che combatte le frodi

La pratica dello "scambaiting", ovvero il tentativo di far perdere tempo ai truffatori telefonici fingendo di essere una vittima ingenua, è diventata sempre più popolare negli ultimi anni. Tuttavia, questo metodo può richiedere molto tempo e impegno da parte degli utenti. Per affrontare il problema in modo più efficiente, Virgin Media O2 ha lanciato un'innovativa soluzione basata sull'intelligenza artificiale: una "nonna" virtuale chiamata Daisy.

Daisy è una AI progettata per intrattenere lunghe conversazioni con i truffatori telefonici, distogliendoli così dalle loro potenziali vittime reali. Questa finta nonna è stata addestrata per replicare in modo realistico il comportamento di una persona anziana, risultando convincente e mantenendo occupati i malintenzionati con risposte e domande interminabili.

L'iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per l'aumento delle truffe telefoniche, che stanno diventando sempre più frequenti e sofisticate. Secondo un rapporto di IPX, circa un terzo degli americani è caduto vittima di una truffa nell'ultimo anno, con perdite economiche medie di circa 1.600 dollari per persona. Queste cifre dimostrano l'urgente necessità di strumenti più efficaci per contrastare i truffatori.

L'addestramento della Nonna AI contro le truffe telefoniche

L'addestramento di Daisy si basa sulle strategie utilizzate da Jim Browning, un noto youtuber famoso per le sue tecniche di scambaiting. L'intelligenza artificiale può rispondere alle domande dei truffatori in maniera convincente, mantenendoli impegnati e, di conseguenza, impedendo loro di contattare altre potenziali vittime.

Virgin Media O2 spera che Daisy possa fungere da deterrente per i truffatori, dimostrando che ingannare le persone non è così semplice come sembra. Inoltre, attraverso questa iniziativa, l'azienda mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi delle truffe telefoniche e a incoraggiare gli utenti a essere più attenti e vigili.

Daisy rappresenta un passo significativo nella lotta contro le truffe telefoniche. Grazie alla sua capacità di intrattenere e confondere i truffatori, questa nonna AI può contribuire a proteggere un gran numero di persone dalle frodi, rendendo il mondo digitale un luogo più sicuro.