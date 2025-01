Truffe telefoniche: attenzione alla nuova tecnica "squilla e chiudi"

La truffa dello squillo, conosciuta come Wangiri, sta diventando sempre più elaborata, rappresentando un rischio crescente per gli utenti di telefonia mobile. Questa pratica si basa su un meccanismo semplice ma insidioso: il ricevimento di una chiamata brevissima da un numero sconosciuto, spesso con prefisso internazionale.

L’obiettivo è indurre la vittima a richiamare, sfruttando la curiosità o la preoccupazione. Tuttavia, la richiamata porta a numeri con tariffe maggiorate, facendo aumentare i costi in bolletta senza che l’utente ne sia consapevole.

Negli ultimi tempi, i truffatori hanno affinato le loro tecniche. Ora utilizzano prefissi di paesi europei come Francia, Spagna e Regno Unito, oltre ai soliti prefissi di paesi come Tunisia, Moldavia e Kosovo, rendendo la truffa più credibile e meno sospetta. Un’altra novità consiste nel prolungare artificialmente la durata della chiamata. Questo stratagemma induce la vittima a credere di essere in attesa di una risposta, mentre i costi continuano ad accumularsi.

Cosa fare per proteggersi da questi tentativi di frodi

Per proteggersi da questo tipo di truffa è essenziale adottare alcune precauzioni. È fondamentale non richiamare numeri sconosciuti o sospetti, ignorando la tentazione di scoprire chi abbia cercato di contattarci. Bloccando i numeri sospetti direttamente dallo smartphone, si evita che questi possano ricontattarci.

Utilizzare app dedicate per filtrare le chiamate indesiderate è un’altra strategia utile, così come prestare attenzione ai prefissi internazionali poco familiari e diffidare delle chiamate che sembrano insolite. È importante non fornire mai dati personali o finanziari a sconosciuti, anche se si presentano come rappresentanti di istituzioni affidabili.

Aggiornare regolarmente il sistema operativo e le applicazioni del proprio smartphone garantisce, inoltre, di disporre delle ultime funzionalità di sicurezza, spesso pensate proprio per contrastare truffe di questo tipo. La truffa Wangiri è un esempio di come i criminali informatici si evolvano costantemente, ma con consapevolezza e un po’ di attenzione, è possibile evitare di cadere vittime di queste frodi e proteggersi efficacemente.