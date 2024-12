Truffe sentimentali online: svuotato il conto di una donna (66 anni)

Le truffe sentimentali online stanno crescendo rapidamente negli Stati Uniti, diventando un problema sempre più serio. Secondo la Federal Trade Commission, nel 2024 più di 64.000 persone sono state vittime di raggiri sentimentali, con perdite che superano il miliardo di dollari, un dato che segna un drammatico raddoppio rispetto a quattro anni prima.

Una delle vittime più emblematiche di queste truffe è una donna di 66 anni che aveva accumulato oltre 2 milioni di dollari per la sua pensione. In cerca di amore si è iscritta su Match.com e ha iniziato a chattare con un uomo che si presentava come Santos.

Quest’uomo, in realtà un truffatore che usava foto rubate e si spacciava per un investitore britannico, è riuscito a guadagnarsi la fiducia della donna. Alla fine, riuscì a convincerla a prestargli 40.000 dollari per rinnovare una licenza professionale. Questo prestito è stato solo il primo passo di una lunga serie di inganni, che hanno portato la donna a svuotare completamente il suo conto risparmi.

Proposto un disegno di legge contro le truffe sentimentali online

La storia di questa donna non è un caso isolato: molti utenti di siti di incontri online cadono vittime di truffatori che creano profili falsi. Per cercare di combattere questo fenomeno, due membri del Congresso, la democratica Brittany Pettersen e il repubblicano David Valadao, hanno proposto l'Online Dating Safety Act.

Questo disegno di legge obbligherebbe i siti di incontri a informare gli utenti se sono entrati in contatto con profili sospetti. Sebbene la legge non sia ancora stata approvata, i promotori intendono ripresentarla nel prossimo Congresso.

Nonostante il grave danno subito, la donna ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza per avvisare altre persone. "Non voglio che nessuno passi attraverso quello che ho vissuto", ha dichiarato. La sua storia mette in luce l’urgenza di una maggiore consapevolezza pubblica e di misure legislative per combattere le truffe sentimentali. I siti di incontri dovrebbero assumersi maggiori responsabilità nella protezione dei loro utenti, implementando sistemi di verifica dei profili e monitorando attività sospette.