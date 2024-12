Truffe sentimentali online: rubate 17.000 sterline ad una 77enne

Una donna scozzese di 77 anni, Nikki MacLeod, è stata vittima di una sofisticata truffa sentimentale che ha sfruttato la tecnologia dei deepfake per ingannarla. La vicenda, emersa di recente, ha portato alla perdita di oltre 17.000 sterline, convinta di essere coinvolta in una relazione virtuale con una persona che, in realtà, non esisteva.

I truffatori hanno utilizzato intelligenza artificiale avanzata per creare video e immagini estremamente realistici di una donna inesistente, convincendo Nikki della loro autenticità. Questo raggiro è stato orchestrato seguendo la strategia nota come "pig butchering", una tecnica in cui le vittime vengono "ingrassate" con attenzione e pazienza per poi essere spogliate di ingenti somme di denaro.

All'inizio, Nikki si era mostrata dubbiosa sulla relazione, ma è stata persuasa dalla qualità sorprendente dei materiali multimediali creati dai truffatori e dalla loro insistenza. Questi individui senza scrupoli hanno sfruttato le sue emozioni, in particolare la solitudine e la fiducia che aveva riposto in loro, per ottenere il denaro richiesto con pretesti urgenti e apparentemente credibili.

Quanto sono insidiose le truffe online, soprattutto quelle sentimentali? Un caso emblematico

Questo caso mette in evidenza quanto possano essere insidiose le truffe sentimentali, soprattutto con l’uso di tecnologie sempre più sofisticate come i deepfake. È fondamentale che chiunque utilizzi i social media o piattaforme di messaggistica online rimanga vigile. Diffidare delle richieste di denaro da parte di persone conosciute esclusivamente online è essenziale, così come verificare attentamente l’identità degli interlocutori.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per risalire ai responsabili e invitano chiunque possa essere stato vittima di una truffa simile a segnalarlo tempestivamente. Accrescere la consapevolezza sui pericoli delle truffe tecnologiche e dei deepfake è un passo cruciale per proteggere se stessi e gli altri. La prevenzione e l’educazione rimangono le armi più efficaci per contrastare queste sofisticate forme di criminalità.