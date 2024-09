Truffe online: una regione italiana nel mirino degli attacchi hacker

La Lombardia è ormai una delle regioni italiane più colpite dal crescente fenomeno delle truffe online. Nel 2023, circa il 21% della popolazione lombarda, che equivale a più di 2,1 milioni di persone, ha subito almeno una frode sul web, evidenziando un aumento significativo di questo problema. Anche nella provincia di Pavia si è registrato un incremento rilevante nelle denunce per crimini informatici, segno che il fenomeno sta colpendo tutte le aree della regione.

I più esposti a questo tipo di frodi risultano essere i giovani tra i 25 e i 34 anni, una fascia d'età in cui addirittura uno su tre ha avuto esperienze negative legate principalmente agli acquisti online. Le conseguenze economiche di queste attività illecite sono considerevoli: a livello mondiale, nel 2023, le truffe via internet hanno causato perdite superiori a 40 miliardi di euro.

Nonostante l'entità del problema, le istituzioni lombarde non sembrano aver adottato misure sufficienti per contrastare questo pericoloso trend. Federconsumatori, un'organizzazione in difesa dei consumatori, ha più volte richiesto alla Regione Lombardia un intervento efficace e mirato, ma le risposte ottenute finora non sono state all'altezza delle aspettative.

I servizi d'assistenza devono offrire un'assistenza adeguata alle vittime

È ormai chiaro che occorre un'azione urgente e decisa per difendere i cittadini dai rischi crescenti delle frodi online. Sarebbe necessario, infatti, sviluppare campagne di sensibilizzazione più capillari e diffondere strumenti di protezione più efficienti, mentre le istituzioni dovrebbero impegnarsi a fondo nella prevenzione e repressione di questi reati digitali.

Oltre a ciò, i consumatori devono essere adeguatamente informati sui pericoli delle frodi, sulle tecniche utilizzate dai criminali e sulle modalità per proteggersi. Parallelamente, è essenziale che le autorità locali offrano servizi di assistenza adeguati per le vittime, permettendo loro di denunciare le truffe subite e cercare di recuperare le eventuali perdite economiche.

La diffusione delle frodi online rappresenta una minaccia sempre più seria, che richiede una risposta collettiva e concertata tra istituzioni, cittadini e aziende.