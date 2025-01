Truffe online: sondaggi fake, email INPS false e rischi su Telegram

Le truffe online continuano a crescere, colpendo utenti in tutta Italia, con particolare incidenza tra i lombardi. I criminali informatici utilizzano metodi sempre più sofisticati per sottrarre dati personali e finanziari, approfittando della fiducia delle vittime.

Una delle strategie più diffuse riguarda i falsi sondaggi online, apparentemente promossi da aziende conosciute nel settore del bricolage e dell’edilizia. Questi sondaggi promettono premi attraenti in cambio della compilazione di un questionario. Tuttavia, al termine, le vittime vengono invitate a inserire dati personali e bancari per ricevere il presunto premio, che in realtà non esiste. I dati raccolti vengono poi usati dai truffatori per frodi finanziarie.

Anche l’INPS è spesso oggetto di imitazioni da parte dei cybercriminali. False email, che sembrano autentiche, chiedono agli utenti di aggiornare i propri dati o di fornire informazioni personali per ottenere rimborsi o pagamenti. I link inclusi nelle email conducono a siti web fasulli, progettati per sottrarre credenziali e altre informazioni sensibili.

Un altro canale sfruttato è Telegram

Telegram è un altro canale sfruttato dai truffatori. Attraverso messaggi che invitano a cliccare su link sospetti, gli utenti vengono reindirizzati a pagine fraudolente dove viene richiesto di inserire il proprio numero di telefono e altri dati personali. Questo permette ai cybercriminali di accedere agli account delle vittime, utilizzandoli poi per diffondere ulteriori truffe.

Per proteggersi da queste minacce è essenziale mantenere alta l’attenzione. È importante non fidarsi di offerte che sembrano troppo vantaggiose, verificare sempre l’identità del mittente e assicurarsi dell’autenticità dei siti web visitati.

Evitare di condividere dati sensibili su piattaforme non sicure e mantenere aggiornati software e applicazioni può aiutare a ridurre i rischi. Infine, un antivirus efficace rappresenta un ulteriore livello di protezione contro malware e altre minacce informatiche. Con maggiore consapevolezza e adottando buone pratiche di sicurezza, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di truffe online.