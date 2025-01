Truffe online RC auto: più di un milione di italiani colpiti, è allerta

Le truffe legate all'assicurazione auto sono un fenomeno in crescita che colpisce ogni anno milioni di italiani, con danni economici significativi. Secondo un'indagine di Facile.it, nel 2024 oltre 1,5 milioni di persone sono state vittime di tentativi di frode, con un danno complessivo che supera i 620 milioni di euro. Le modalità utilizzate dai truffatori sono sempre più sofisticate e mirano a sfruttare la disattenzione o la fiducia delle vittime.

I truffatori si servono di diversi metodi per ingannare gli utenti. Tra i più comuni ci sono le email di phishing, che simulano comunicazioni ufficiali delle compagnie assicurative, spingendo le vittime a cliccare su link pericolosi o a fornire dati personali sensibili. Un'altra tecnica diffusa riguarda i falsi call center: truffatori che si fingono operatori di compagnie assicurative e cercano di raccogliere informazioni private o persuadere gli utenti a sottoscrivere polizze inesistenti.

Non mancano anche messaggi via SMS che promettono offerte imperdibili o richiedono azioni urgenti. In alcuni casi, i truffatori vanno oltre e organizzano incontri di persona, dove inscenano incidenti stradali o danni al veicolo per chiedere risarcimenti immediati in contante, evitando il coinvolgimento delle assicurazioni. Infine, i social network e le app di messaggistica sono diventati anche strumenti attraverso cui i truffatori si avvicinano alle loro vittime, proponendo allettanti offerte.

Come proteggersi (anche) da queste truffe

Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono solo gli anziani a essere presi di mira. L'indagine ha evidenziato che i più vulnerabili sono i giovani tra i 18 e i 34 anni, seguiti da chi ha un livello di istruzione universitario. Questo accade perché i giovani sono più attratti da promesse di risparmio e tendono a fidarsi maggiormente delle nuove tecnologie, spesso senza considerare i rischi.

Per proteggersi da queste truffe, è fondamentale essere cauti di fronte a offerte troppo vantaggiose, che spesso nascondono insidie. Mai fornire dati personali a sconosciuti, soprattutto se la comunicazione avviene tramite telefono o email. È importante verificare sempre l’identità di chi ci contatta, assicurandosi che sia un operatore ufficiale della compagnia assicurativa. Inoltre, è essenziale evitare di cliccare su link sospetti e utilizzare sempre i canali ufficiali per qualsiasi chiarimento.

Infine, è cruciale denunciare tempestivamente eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti, per contribuire a fermare il fenomeno e proteggere altri consumatori. La prevenzione e la consapevolezza sono le armi più efficaci per difendersi.