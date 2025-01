Truffe online: Microsoft Edge si blinda con il blocco "scareware"

Microsoft ha avviato il test di una nuova funzione per il suo browser Edge, pensata per combattere le truffe "scareware". Questi tipi di truffe si manifestano come pagine web che mostrano falsi avvisi di virus o malfunzionamenti del dispositivo, con lo scopo di indurre gli utenti a pagare per servizi inutili o addirittura dannosi.

La protezione contro lo "scareware", basata sull'intelligenza artificiale, analizza in tempo reale le pagine web a schermo intero, confrontandole con migliaia di esempi di truffe segnalate dalla comunità. Il sistema di apprendimento automatico agisce direttamente sul dispositivo dell'utente, senza inviare dati o immagini al cloud, garantendo una maggiore privacy.

Quando il sistema rileva una pagina sospetta, Edge interviene in vari modi: esce dalla modalità a schermo intero, interrompe eventuali suoni forti, visualizza un avviso di sicurezza e offre una miniatura della pagina per permettere all'utente di avere una panoramica della situazione. Sebbene il browser mostri un avviso, l'utente può comunque decidere di proseguire la navigazione se ritiene che il sito sia sicuro.

Come attivare questa protezione? Tutti i dettagli

Per attivare questa protezione, gli utenti devono assicurarsi che le anteprime siano abilitate dalle impostazioni dell'amministratore e che il browser sia aggiornato all'ultima versione disponibile. La funzione "blocco scareware" sarà poi accessibile dalle impostazioni di Privacy, Ricerca e Servizi.

Microsoft invita gli utenti a segnalare sia i falsi positivi (siti legittimi erroneamente identificati come pericolosi) sia le vere e proprie truffe. Le segnalazioni, che comprendono screenshot e dati diagnostici, sono utilizzate per migliorare il servizio Defender SmartScreen, che offre protezione a livello globale. Questa innovativa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le truffe online, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza per gli utenti di Edge.