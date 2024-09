Truffe online: il cybercrimine ha superato la criminalità in strada

Negli ultimi anni, le truffe online sono cresciute in maniera esponenziale, diventando sempre più sofisticate grazie all'utilizzo avanzato dell'intelligenza artificiale. A lanciare l'allarme su questa preoccupante tendenza è il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), che ha sottolineato come il fenomeno stia assumendo proporzioni rilevanti.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, solo nel 2023 si sono verificati oltre 302 mila episodi di frodi informatiche, registrando un netto incremento rispetto agli anni precedenti. Ciò che rende la situazione particolarmente allarmante è l'uso crescente dell'intelligenza artificiale da parte dei truffatori digitali.

Questa tecnologia permette loro di creare email di phishing estremamente verosimili, simulare telefonate con voci artificiali indistinguibili da quelle reali e persino realizzare video falsi attraverso la tecnica dei deepfake. Questi strumenti avanzati consentono ai criminali di ingannare le vittime con maggiore facilità, aumentando il numero di persone che cadono nelle trappole online.

Pubblicata una guida gratuita per proteggersi dalle truffe informatiche

Di fronte a questa evoluzione delle truffe, è essenziale che gli utenti del web siano consapevoli dei pericoli e sappiano come difendersi. Prestare attenzione a messaggi o email sospetti è il primo passo per evitare di cadere vittima di un raggiro.

È altrettanto importante verificare sempre l'identità di chi ci contatta, assicurandosi che l'indirizzo email o il numero di telefono siano autentici. Inoltre, mantenere aggiornati i propri software di protezione, come antivirus e firewall, rappresenta un elemento chiave per prevenire eventuali attacchi. Infine, un atteggiamento di prudenza è sempre consigliato, soprattutto di fronte a offerte o promesse troppo allettanti.

Per supportare i cittadini nella lotta contro le truffe informatiche, il Movimento Difesa del Cittadino ha pubblicato una guida gratuita, che fornisce consigli utili su come riconoscere i tentativi di frode e proteggere i propri dati personali. In un'epoca digitale ricca di opportunità, è fondamentale essere consapevoli anche dei rischi, ricordando che la prevenzione rimane il mezzo più efficace per tutelarsi.