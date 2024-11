Truffe online: fate molta attenzione alle frodi del periodo di Natale

Con l’avvicinarsi del Natale, la corsa agli acquisti online entra nel vivo. Questo periodo, però, rappresenta un’occasione ghiotta anche per i cybercriminali, che approfittano dell’entusiasmo e della frenesia natalizia per architettare truffe digitali sempre più raffinate.

Una delle insidie più comuni riguarda le “offerte imperdibili” su prodotti molto richiesti, come dispositivi tecnologici o giochi per bambini. Di fronte a prezzi straordinariamente bassi, il consiglio è sempre quello di diffidare: molti di questi siti sono copie ingannevoli di negozi noti, creati apposta per attirare gli utenti. Chi cade nella trappola e procede all’acquisto si ritrova spesso a mani vuote, senza ricevere mai il prodotto ordinato.

Anche i social media, che durante le feste pullulano di pubblicità e promozioni, sono diventati uno strumento ampiamente sfruttato dai truffatori. Annunci sponsorizzati o post accattivanti con promesse straordinarie possono facilmente nascondere inganni. Prima di fare un acquisto tramite un annuncio social, è sempre buona norma controllare la reputazione del venditore e leggere i commenti di altri utenti per verificare l’affidabilità del sito.

Attenzione alle truffe online per le vacanze di Natale

Un’altra truffa che torna in auge durante il periodo natalizio riguarda le prenotazioni alberghiere. In questo caso, le vittime ricevono una mail apparentemente proveniente dall’hotel con cui hanno prenotato, in cui viene richiesto di confermare i dettagli della prenotazione tramite un link. Cliccando, si viene indirizzati a un sito falso che chiede di inserire dati personali e della carta di credito, esponendo così le vittime al rischio di frode.

Per evitare questi inganni, è importante adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, controllare sempre l’URL del sito, assicurandosi che inizi con “https” e che sia l’indirizzo corretto. Leggere attentamente le recensioni può rivelare molto sull’affidabilità di un venditore.

Diffidare inoltre delle offerte esageratamente vantaggiose, che spesso nascondono raggiri. Evitare di cliccare su link sospetti e preferire metodi di pagamento sicuri come PayPal o carte con sistemi di protezione avanzata, oltre a mantenere aggiornato il proprio antivirus per contrastare le minacce online