Truffe online AI: Jhonny Depp e altre celebrità lanciano l'allarme

Johnny Depp, Kelly Rowland e Reba McEntire hanno lanciato un appello ai loro fan per avvisarli di una nuova tipologia di truffe online che sfrutta l'intelligenza artificiale. I truffatori, utilizzando tecnologie avanzate, creano profili falsi incredibilmente realistici su piattaforme come Instagram, replicando volti e voci delle celebrità per ingannare gli utenti.

Johnny Depp ha utilizzato il suo account ufficiale su Instagram per chiarire che non è presente su piattaforme come X o Snapchat e che non offre incontri a pagamento. L'attore ha sottolineato come le capacità dell’intelligenza artificiale rendano possibile creare copie credibili della sua immagine e della sua voce, ma ha rassicurato i fan che né lui né il suo team chiederanno mai denaro o dati personali.

Anche Kelly Rowland è stata vittima di un episodio simile. Un falso profilo su Instagram ha contattato un suo fan, sostenendo di aver bisogno di denaro per un biglietto aereo, cercando di sfruttare la popolarità della cantante per ottenere un guadagno illecito.

Come evitare di cadere in queste truffe

Reba McEntire ha condiviso un avviso simile con i suoi seguaci, spiegando che né lei né il suo staff contattano i fan tramite messaggi privati o telefonate per richiedere denaro. Ha esortato tutti a prestare attenzione e a non fidarsi di richieste sospette provenienti da account non verificati.

Evitare di cadere in queste trappole è possibile prestando attenzione ad alcuni segnali. Gli utenti dovrebbero sempre verificare che i profili delle celebrità siano ufficiali e osservare attentamente la loro attività online. È importante diffidare di messaggi che richiedono denaro o informazioni personali, specialmente se accompagnati da urgenze o pressioni. Inoltre, molti messaggi fraudolenti contengono errori di ortografia o grammatica, un dettaglio che può aiutare a identificarli.

Questi episodi sottolineano quanto sia fondamentale mantenere alta la vigilanza di fronte a tecniche sempre più sofisticate utilizzate dai truffatori. Prestare attenzione e diffidare delle richieste sospette è essenziale per proteggere i propri dati personali.