Truffe Facebook: finti articoli VOA promuovono criptovalute russe

Negli ultimi tempi, si sono diffusi su Facebook una serie di ingannevoli truffe online, che utilizzano articoli falsi della Voice of America (VOA) per promuovere schemi di investimento in criptovalute russe. I truffatori, sfruttando l'affermata credibilità di VOA, hanno manipolato un’intervista tra il commentatore Tucker Carlson e l’imprenditore russo Pavel Durov, risalente ad aprile, per attrarre vittime in uno schema che promette guadagni mensili di 13.000$. Per mascherare il loro intento fraudolento, hanno riprodotto una versione falsificata di una pagina web di VOA in russo, facendo sembrare il contenuto come un'intervista autentica.

Questo tipo di truffa sfrutta i siti web legittimi, come VOA, per indurre in errore gli utenti poco attenti. I truffatori utilizzano spesso pubblicità su Facebook, acquistando spazi pubblicitari tramite account hackerati provenienti da paesi come Filippine, Messico e Afghanistan. Secondo Jordan Liles di Snopes.com, la strategia dei truffatori è quella di fingersi editori noti, ingannando così le persone che non verificano attentamente l’indirizzo web. Tuttavia, non ci sono prove che Durov o Carlson siano in alcun modo coinvolti in questa truffa.

Alcuni dettagli risalenti al passato

Nel passato, i truffatori avevano anche utilizzato video manipolati tramite intelligenza artificiale (deepfake) per impersonare giornalisti di VOA e ingannare utenti, specialmente in Russia. La truffa relativa a Durov, tuttavia, segue un approccio più semplice e meno tecnologico: un testo in stile domanda e risposta che finge di riportare le dichiarazioni di Durov a Carlson su un progetto chiamato ProTON-Invest, che sarebbe in grado di generare guadagni facili anche per chi ha scarse conoscenze finanziarie.

VOA ha tentato di tracciare l’origine dello schema, ma i truffatori sono riusciti a nascondere abilmente le loro tracce. Facebook, che è stata coinvolta nella diffusione di queste pubblicità tramite account aziendali rubati, ha dichiarato di essere al lavoro per eliminare le truffe dalle sue piattaforme. Per evitare di cadere vittima di simili inganni, gli utenti devono fare attenzione a riconoscere i segni distintivi dei veri account di VOA e verificare sempre l'URL prima di interagire con i contenuti online.