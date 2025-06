Troppe parolacce nel codice di Linux

Linux Kernel Word Count è una piattaforma che permette di scoprire con quale frequenza vengono utilizzati determinati termini all'interno del kernel Linux. Se ne può quindi verificare l'evoluzione nelle varie release e capire quali parole sono sono attualmente più presenti e quali invece risultano meno ricorrenti nel tempo. Una cosa che non stupisce, e cercheremo presto di capire perché, è che il progetto lanciato da Linus Torvalds presenti un gran numero di parolacce all'interno del sorgente.

Linux Torvalds e il suo carattere "difficle"

Torvalds non è noto per essere una persona accomodante. Di lui si ricordano alcuni episodi particolarmente noti, come la volta in cui durante un suo appuntamento finlandese del 2012 mostrò il dito medio rivolgendosi nei confronti di NVIDIA. Non è quindi un caso che quando si cerca un'immagine del "dittatore benevolo", sia molto facile imbattersi in quella dove si mostra in questo gesto divenuto ormai un meme.

A dimostrare come nel corso del tempo il suo carattere non sia migliorato vi sarebbe poi un avvenimento più recente. Le sue parole nei confronti del codice per i test della Linux 6.15-rc1, era già il 2025, furono infatti molto dure. A questo punto ci si chiede quanto questo tipo di atteggiamenti possano aver influenzato lo sviluppo del kernel.

Linux Kernel Word Count: le parolacce più ricorrenti

Analizzando il grafico si nota come nel corso del 2018 la community abbia cercato di porre rimedio all'uso di termini volgari all'interno del kernel Linux. Allora venne distribuita anche una patch in grado di rimpiazzare tutte le parolacce presenti con "hug". Un "abbraccio" in alternativi alle parole scurrili. Nello stesso anno, inoltre, il ruolo di coordinatore dei maintainer venne assegnato a Greg Kroah-Hartman. Forse proprio con la speranza di migliorare il clima intorno al progetto.

Torvalds tornò però in sella a distanza di poche settimane assicurando che in futuro le cose sarebbero cambiate. È andata così? Dall'analisi sembrerebbe di no. Quindi qual è la parolaccia più utilizzata nel kernel Linux? "Crap" (anche se ultimamente in lieve calo). La sua traduzione non è necessaria.