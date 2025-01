TikTok promuove Lemon8: strategia per affrontare il ban in USA

TikTok sta spingendo i suoi utenti a scoprire Lemon8, una piattaforma gemella, attraverso una serie di post sponsorizzati. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un piano strategico in vista di un potenziale divieto di TikTok negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Axios, la promozione avviene tramite video sponsorizzati sulla stessa TikTok. In uno di questi contenuti, un creator illustra come Lemon8 possa essere utilizzata come una soluzione di backup, permettendo agli utenti di conservare il proprio username e di trasferire i follower già acquisiti.

Già a novembre, TikTok aveva iniziato a informare gli utenti che Lemon8 sarebbe stata gestita direttamente dalla stessa TikTok, con la possibilità di condividere i nomi utente tra le due applicazioni. Questa integrazione rappresenta un tentativo di semplificare il passaggio tra le piattaforme e di consolidare la base di utenti.

Cos'è Lemon8?

Lemon8, lanciata negli Stati Uniti lo scorso marzo, ha registrato un successo immediato, salendo rapidamente tra le app gratuite più scaricate sull’App Store. Questo risultato sottolinea l’interesse degli utenti verso nuove piattaforme di social media, soprattutto in un momento in cui il futuro di TikTok negli Stati Uniti appare incerto.

La spinta promozionale di TikTok potrebbe essere una mossa preventiva, considerando che la legislazione che minaccia di vietare TikTok negli Stati Uniti potrebbe estendersi anche ad altre app di proprietà della sua casa madre, ByteDance, inclusa Lemon8. Tuttavia, secondo Axios, ByteDance potrebbe sperare che l’attenzione dei regolatori e delle aziende che gestiscono gli app store resti concentrata su TikTok, permettendo così a Lemon8 di operare con minore pressione.

L’integrazione tra TikTok e Lemon8, unita alla recente promozione della nuova app, sembra riflettere un piano strategico per affrontare l’eventualità di un divieto negli Stati Uniti. Questa manovra dimostra come ByteDance stia cercando di proteggere la propria presenza sul mercato, diversificando le sue offerte e rafforzando l’interazione tra le piattaforme.