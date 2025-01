TikTok: l'app andrà offline domani se non interverrà Joe Biden

TikTok ha dichiarato che interromperà le sue operazioni negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio, a meno che l’amministrazione Biden non intervenga con un chiarimento ufficiale. La società ha chiesto una dichiarazione definitiva che rassicuri i suoi principali fornitori di servizi, tra cui Apple, Google, Amazon e Oracle, garantendo loro di non essere ritenuti responsabili per eventuali violazioni della legge.

La posizione di TikTok arriva dopo la decisione della Corte Suprema di confermare la legge che prevede il divieto dell’applicazione, a meno che la società madre cinese ByteDance non ceda la propria quota di proprietà. In seguito a questa sentenza, il CEO di TikTok, Shou Chew, ha rivolto un appello al presidente eletto Donald Trump, senza però fornire dettagli su cosa accadrà una volta che il divieto entrerà in vigore alla mezzanotte di sabato.

La Casa Bianca chiarisce che l'attuazione della legge sarà trattata della prossima amministrazione

Nonostante la richiesta di TikTok, la Casa Bianca ha chiarito che l’attuazione della legge sarà una questione da affrontare con la prossima amministrazione. Biden ha ribadito di essere favorevole alla permanenza di TikTok negli Stati Uniti, a condizione che la proprietà dell’app sia trasferita a un’entità americana per risolvere le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Tuttavia, la tempistica rende inevitabile che l’onere di gestire la questione ricada sull’amministrazione Trump, che si insedierà ufficialmente il 20 gennaio.

Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha espresso il proprio sostegno al divieto, sottolineando i rischi legati al potenziale accesso di governi autoritari ai dati sensibili degli utenti americani. Nonostante alcuni politici, come il senatore Chuck Schumer, abbiano suggerito di concedere più tempo a ByteDance per cedere la sua partecipazione, l’incertezza rimane alta. TikTok ha ribadito che, senza un intervento immediato per chiarire la posizione dei fornitori di servizi, sarà costretta a interrompere le sue attività, lasciando 170 milioni di utenti statunitensi senza accesso alla piattaforma.