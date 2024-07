Thunderbird 128, da "Supernova" a "Nebula"

Il team della nota piattaforma open source per la gestione della posta elettronica ha annunciato il rilascio di Thunderbird 128, nome in codice "Nebula". Questo aggiornamento si presenta come una ESR (Extended Support Release) e prende spunto dal progetto Supernova che venne lanciato nel corso del 2023. Come sottolineato nel post di presentazione della nuova versione, con essa vengono apportati miglioramenti rilevanti al codice del client, incrementa la qualità della user experience e ottimizza ulteriormente le performance.

Funzionalità e caratteristiche di Thunderbird 128

Per lo sviluppo di questa release è stato svolto un importante lavoro di integrazione con Rust, linguaggio di programmazione nato in seno alla Mozilla Research. Questo cambiamento è stato introdotto per migliorare la qualità e le prestazioni del codice. Grazie ad esso sarà possibile condividere le funzionalità tra la versione per il Desktop e le varianti mobile del client nonché di accelerarne lo sviluppo.

Cards View, comparso con la versione 115 "Supernova", è stato ulteriormente ottimizzato, mentre il nuovo layout facilita la scansione dei messaggi e la raccolta di informazioni. Da segnalare anche che l'altezza delle schede e-mail viene regolata automaticamente in base alle impostazioni correnti. Un discorso a parte merita poi il riquadro delle cartelle migliorato sia nel rendering che nella ricerca delle cartelle unificate divenuta più veloce.

#Thunderbird 128 'Nebula' is here with Rust integration, a redesigned email experience, accent color customization, and more.https://t.co/aeSBQMatZY — Linuxiac (@linuxiac) July 12, 2024

Il richiamo degli stati dei thread dei messaggi e la selezione di più cartelle sono divenuti più semplici. Viene offerta inoltre una migliore compatibilità con i temi, modifica che risulterà particolarmente evidente su Linux per chi utilizza distribuzioni come Ubuntu a Mint e i loro ambienti Desktop.

È ora possibile personalizzare il colore delle icone del proprio account e la navigazione del menu è stata semplificata grazie a delle apposite indicazioni visive. Sono supportate le notifiche native di Thunderbird per Windows e il menu contestuale è stato riorganizzato con le azioni principali visualizzate sotto forma di icone.

In una delle prossime point release della versione dovrebbe essere lanciata anche la prima fase del supporto integrato per Exchange, così come Mozilla Sync.