Threads raggiunge i 175 milioni di utenti attivi dopo 1 anno

Un anno e mezzo fa, Threads non era altro che un luccichio negli occhi di Mark Zuckerberg. Ora, il rivale di X di Elon Musk ha raggiunto più di 175 milioni di utenti attivi mensili, come annunciato mercoledì dal CEO di Meta. Il suo annuncio arriva mentre Threads sta per festeggiare il suo primo anniversario. Quando è arrivato sull'App Store il 5 luglio 2023, Musk stava rivoluzionando il social precedentemente chiamato Twitter e spingendo Zuckerberg in un vero e proprio incontro in gabbia che non è mai avvenuto. Un anno dopo, Threads sta ancora crescendo a un ritmo costante, anche se non così rapidamente come sperato dopo il suo lancio.

Come con qualsiasi social network, e in particolare per Threads, gli utenti mensili raccontano solo una parte della storia di crescita. È significativo che, a differenza di Facebook, WhatsApp e Instagram, Meta non abbia ancora condiviso i numeri degli utenti giornalieri. Questa omissione suggerisce che Threads stia ancora ricevendo molto traffico da persone che devono ancora diventare utenti abituali. Secondo alcuni dipendenti di Meta, gran parte della crescita dell'app deriva ancora dalla sua promozione all'interno di Instagram. Entrambe le app condividono infatti lo stesso sistema di account, che non dovrebbe cambiare in futuro.

Threads: probabile raggiungimento del miliardo di utenti e integrazione degli annunci

Nonostante ciò, 175 milioni di utenti mensili per un'app di un anno non sono un dato molto preoccupante. Inoltre, bisogna anche considerare il track record discontinuo di Meta nel lancio di app autonome nel corso degli anni. Secondo Zuckerberg Threads ha una reale possibilità di diventare la prossima app dell'azienda da un miliardo di utenti. Per portare avanti la storia della crescita, Meta si concentra sui paesi in cui ritiene che ci sia un’apertura per acquisire maggiori quote di mercato da X, come ad esempio il Giappone.

Per ora, Threads è ancora un social in perdita per Meta dal punto di vista finanziario, anche se l’azienda può certamente permettersi di finanziarlo a tempo indeterminato. Secondo recenti rumor, i dirigenti stanno pensando di attivare gli annunci in Threads l'anno prossimo. Data la decisione intenzionale di Meta di dare priorità alla politica e incoraggiare contenuti spensierati, potrebbe essere un luogo interessante per gli inserzionisti che cercano un’alternativa più sicura rispetto a X. Molto probabilmente Threads potrebbe collegarsi al sistema pubblicitario esistente di Instagram. Tuttavia, ad oggi si tratta soltanto di un’idea, che potrebbe non vedere mai la luce.