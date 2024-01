The Artful Dodger è in streaming: guardalo adesso su Disney+

The Artful Dodger è la nuova serie TV arrivata su Disney+ che esplora il personaggio di Jack Dawkins, tratto dal celebre romanzo Oliver Twist di Charles Dickens. Puoi guardare lo show in streaming abbonandoti adesso alla piattaforma.

The Artful Dodger è in streaming: di cosa parla la serie TV

In un affascinante scenario dell'Australia degli anni '50 del XIX secolo, The Artful Dodger ci trascina nelle avventure di Jack Dawkins, interpretato da Thomas Brodie-Sangster. Dopo essere stato condannato ed espatriato nelle colonie penali australiane per il furto di una scatola di tabacco, Jack riesce a reinventarsi, emergendo come un rispettato chirurgo nel nuovo mondo. La trama si sviluppa 15 anni dopo gli eventi narrati in Oliver Twist. Ora un abile chirurgo, Jack continua a mettere costantemente a rischio la sua reputazione e il suo esiguo patrimonio attraverso scommesse estreme.

La trama si complica ulteriormente quando il suo oscuro passato ritorna a tormentarlo. Jack si ritrova casualmente con il suo ex-mentore criminale, Norbert Fagin, interpretato da David Thewlis, il quale lo coinvolge in un'ultima missione. Questa nuova avventura rischia di mettere a repentaglio il suo status appena conquistato e il suo giovane amore, Lady Belle, interpretata da Maia Mitchell, una figura anticonformista che aggiunge ulteriori sfumature alla storia.

The Artful Dodger si presenta come una mescolanza avvincente di dramma, intrighi e romanticismo, dove il passato si scontra con il presente, portando i personaggi in un vortice di emozioni e decisioni difficili. Guardala ora su Disney+.

