Text to Speech Avatar: arrivo ufficiale in Azure AI Speech Service

Microsoft ha recentemente annunciato la disponibilità generale di Text to Speech Avatar. Questa nuova funzionalità consente agli sviluppatori di creare contenuti personalizzati e coinvolgenti per i propri utenti. Per chi non lo sapesse, il servizio Azure AI Speech consente agli sviluppatori di creare app AI generative, multilingue e abilitate alla voce con supporto per voci dal suono naturale. La nuova funzionalità Text to Speech Avatar nel servizio Azure AI Speech può convertire un testo in un video di un essere umano “realistico” che parla con una voce dal suono naturale. Gli sviluppatori possono utilizzare uno qualsiasi degli avatar predefiniti disponibili come parte di questo servizio o creare i propri avatar personalizzati. Il video di output di questo servizio avrà una risoluzione di 1920 x 1080 pixel con 25 FPS (fotogrammi al secondo).

Text to Speech Avatar: le nuove funzionalità AI introdotte

Come accennato, il nuovo Text to Speech Avatar è dotato di alcune interessanti funzionalità. Ad esempio, converte il testo in un video digitale di un essere umano fotorealistico che parla con voce “naturale” basata su Azure AI text to speech. La piattaforma offre una raccolta di avatar predefiniti e sintetizza il video in modo asincrono con l'API di sintesi batch o in tempo reale. Fornisce poi uno strumento di creazione di contenuti in Speech Studio per creare contenuti video senza codifica. Infine, abilita conversazioni avatar in tempo reale tramite lo strumento avatar di chat live in Speech Studio.

I costi del servizio saranno basati sulla lunghezza dell'output video e saranno fatturati al secondo. Inoltre, il servizio text-to-speech, speech-to-text, Azure OpenAI o altri servizi Azure utilizzati come parte della soluzione del servizio Text to Speech Avatar vengono addebitati separatamente. Inoltre, questo servizio è ora disponibile in diverse regioni come Asia sud-orientale, Europa settentrionale, Europa occidentale, Svezia centrale, Stati Uniti centro-meridionali e Stati Uniti occidentali. Per saperne di più sul servizio Text to Speech Avatar è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft.