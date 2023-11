Temux: Linux su Android senza rooting

Temux è un emulatore di terminale per Android che mette a disposizione anche un ambiente Linux funzionante senza la necessità di configurazioni particolari o rooting. La piattaforma installa automaticamente un minimo sistema di base e supporta l'integrazione di package aggiuntivi tramite il gestore di pacchetti APT. Temux permette di utilizzare la maggior parte dei software da linea di comando e si presenta come una soluzione ideale per chi desidera operare su Linux tramite un dispositivo mobile in alternativa ai più ingombranti laptop.

Perché Temux

Disponibile sia su GitHub che su F-Droid sotto licenza Open Source, nasce per colmare alcuni limiti del Robottino Verde. Quest'ultimo infatti si basa sul kernel Linux come qualsiasi altra "distribuzione" ma è talmente customizzata che non permette di eseguire la maggior parte dei software per Linux su Desktop. Ciò è dovuto anche ad uno user space concepito in modo del tutto differente e all'assenza della libreria C glibc.

Al suo posto il sistema operativo di Google presenta un'implementazione della libreria Bionic C che tra l'altro viene distribuita sotto licenza BSD. Bisogna poi tenere conto delle peculiarità del file system di Android il cui layout si allontana molto da quello di un comune sistema Linux based. Temux permette quindi di utilizzare i software generalmente non disponibili per Android in quanto consente di operare tramite applicazioni appositamente ricompilate.

Caratteristiche di Temux

Temux è una soluzione sicura non soltanto perché non richiede il rooting ma anche perché permette di accedere a server remoti tramite client SSH (OpenSSH o Dropbear). Il progetto non viene aggiornato spesso ma date le sue caratteristiche non richiede particolari interventi, tutto quello che serve per emulare un terminale è già presente. Per quanto riguarda i requisiti minimi, lo si può installare nella maggior parte dei device Android in circolazione. Sono supportate tutte le release dell'OS dalla 5.0 alla 12.0 e le architetture a 32 e 64 bit. Lo spazio disco richiesto non è tantissimo: circa 300MB.

Con l'installazione di base si hanno alcune delle utility utilizzate più di frequente come per esempio grep, Bash, tar, curl e nano. Eventuali altri package potranno essere reperiti nel repository.

L'interazione con il sistema ospitante è abbastanza limitata ma è disponibile una Temux API che consente di accedere a numerose feature per la comunicazione. Anche in questo caso però non tutte le funzionalità dell'OS sono accessibili, si può interagire ad esempio con la fotocamera per scattare foto ma non si possono registrare video.