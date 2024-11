Telemarketing stop con Incogni, ora in offerta per il Black Friday

Le chiamate di telemarketing continuano a essere una fonte di stress per molte persone, invadendo la nostra quotidianità e mettendo a rischio la nostra privacy. Il problema nasce dalla raccolta e dalla diffusione incontrollata dei nostri dati personali, spesso venduti a terzi da broker di dati. Per fortuna, c’è una soluzione semplice ed efficace per bloccare queste fastidiose chiamate: Incogni.

Incogni è il servizio ideale per chi vuole proteggere i propri dati personali e dire basta al telemarketing una volta per tutte. E con l’arrivo del Black Friday, puoi approfittare di uno sconto esclusivo che abbassa il prezzo a 6,99€ al mese per un anno, per iniziare subito a riprendere il controllo sulla tua privacy. Per approfittarne basta inserire il codice BFCM24 in fase di acquisto.

Proteggiti dal telemarketing con Incogni

Incogni offre un servizio completo e automatizzato per proteggere i tuoi dati personali. Tra le sue principali caratteristiche, si occupa di contattare i broker di dati per richiedere la rimozione delle informazioni personali, garantendo così una riduzione significativa delle possibilità che queste vengano utilizzate per telemarketing o altre attività indesiderate. Non solo elimina i dati già presenti nei database, ma contribuisce anche a prevenire che vengano raccolti nuovamente, proteggendo la tua privacy nel lungo termine.

Il processo è interamente automatizzato: una volta impostato il servizio, Incogni si occupa di tutto, dall’invio delle richieste di cancellazione al monitoraggio dei progressi, permettendoti di risparmiare tempo ed energie. Inoltre, il sistema monitora costantemente i database per assicurarsi che i tuoi dati non vengano reinseriti, offrendo una protezione continua e affidabile. Il tutto è gestibile attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, che rende l’utilizzo del servizio accessibile a chiunque, senza complicazioni.

Grazie a queste funzionalità, Incogni si dimostra uno strumento essenziale per chiunque voglia dire basta alle chiamate indesiderate e proteggere la propria privacy in modo semplice e sicuro. Adesso è ancor di più imperdibile, visto lo sconto per il Black Friday.

Per attivare questo strumento e iniziare a proteggerti vai sul sito di Incogni.

