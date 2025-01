Telemarketing: c'è un nuovo strumento bloccare le chiamate spam

Le chiamate indesiderate e il telemarketing invasivo rappresentano un problema diffuso che spesso disturba le nostre giornate. Incogni offre una soluzione semplice ed efficace per eliminare questo fastidio, proteggendo i tuoi dati personali e garantendo maggiore tranquillità nella tua quotidianità.

Attualmente, questo tool è disponibile con uno sconto del 50% sul piano annuale: costa solo 6,99€ al mese. La promozione ti consente di accedere a un servizio premium per la protezione dei tuoi dati a un prezzo davvero competitivo.

Incogni: il servizio che contrasta il telemarketing selvaggio

Incogni opera automatizzando il processo di richiesta di rimozione dei dati personali dai database dei data broker. Una volta attivato il servizio, Incogni identifica le aziende che gestiscono i tuoi dati e invia richieste di cancellazione, garantendo che i tuoi dati non siano utilizzati per scopi indesiderati come il telemarketing.

Ma non si ferma qui: continua a monitorare i database anche dopo la rimozione iniziale, assicurandosi che le tue informazioni non vengano reintrodotte in futuro. Questo approccio proattivo ti permette di mantenere il controllo sui tuoi dati personali senza ulteriori sforzi da parte tua.

Oltre a eliminare le chiamate indesiderate, Incogni riduce significativamente il rischio che i tuoi dati vengano sfruttati per scopi commerciali non autorizzati. È uno strumento indispensabile per chi desidera proteggere la propria privacy e ridurre le intrusioni nella vita quotidiana.

Tutto questo a soli 6,99€ al mese, grazie allo sconto del 50% da poter sfruttare acquistando ora il piano annuale. Non perdere l’opportunità di liberarti dal telemarketing e di difendere la tua identità digitale. Visita il sito ufficiale di Incogni per attivare il servizio e approfitta della promozione in corso.

