Incogni stoppa i call center: mai più chiamate, a soli 6,99€/mese

Le chiamate moleste da parte di numeri sconosciuti continuano a essere un fastidio quotidiano per moltissime persone. Ma da oggi c’è una soluzione efficace: si chiama Incogni ed è un servizio che agisce in automatico per bloccare le telefonate dei call center e limitare la diffusione dei propri dati personali.

In occasione dell’attuale promozione, il piano annuale di Incogni è disponibile con uno sconto del 50%, a soli 6,99€ al mese, rendendolo un alleato prezioso e conveniente per chi vuole proteggere la propria privacy.

Come funziona Incogni e perché è così efficace

Incogni lavora dietro le quinte per te: una volta attivato l’abbonamento, contatta decine di broker di dati personali e ne richiede la rimozione delle tue informazioni. Si tratta di aziende che raccolgono e rivendono dati (come numeri di telefono, indirizzi e abitudini di consumo) spesso utilizzati da call center, agenzie di marketing e società pubblicitarie.

Il processo è completamente automatizzato: non serve inviare email, compilare moduli o contattare manualmente le aziende. Incogni si occupa di tutto, aggiornandoti tramite report periodici su quali dati sono stati eliminati e da quali organizzazioni.

Ecco quali sono gli effetti benefici di questo tool:

Riduzione progressiva delle chiamate e dei messaggi indesiderati;

Meno pubblicità personalizzate e spam via email;

Maggiore controllo sulla tua identità digitale;

Operatività in conformità al GDPR e alle leggi sulla privacy.

Se vuoi dire addio ai disturbi telefonici e limitare la circolazione dei tuoi dati online, questa è l’occasione giusta. Il piano annuale di Incogni è in offerta a 6,99€ al mese, invece del prezzo pieno. Per attivarlo, basta andare sul sito ufficiale e iniziare subito a riprendere il controllo sulla tua privacy.

