Telegram condividerà IP e telefono degli utenti su richieste legali

Telegram condividerà ora i numeri di telefono e gli indirizzi IP degli utenti con le forze dell'ordine a seguito di una richiesta legale valida. Secondo una politica sulla privacy recentemente aggiornata annunciata dal CEO Pavel Durov, Telegram rispetterà tali richieste solo dopo aver ricevuto un ordine del tribunale valido che confermi che l'utente è un sospettato in un caso penale che viola i Termini di servizio della piattaforma.

In precedenza, la politica di Telegram limitava la condivisione di informazioni sensibili degli utenti ai casi che coinvolgevano sospettati di terrorismo. Come affermato da Durov nel suo canale Telegram: "Se Telegram riceve un ordine valido dalle autorità giudiziarie competenti che conferma che sei un sospettato in un caso che coinvolge attività criminali che violano i Termini di servizio di Telegram, eseguiremo un'analisi legale della richiesta e potremmo divulgare il tuo indirizzo IP e numero di telefono alle autorità competenti. Se vengono condivisi dati, includeremo tali eventi in un report trimestrale sulla trasparenza pubblicato su https://t.me/transparency". Tuttavia, il bot di invio della trasparenza di Telegram non è ancora funzionante. Un messaggio che afferma "Stiamo aggiornando questo bot con i dati correnti. Tornate nei prossimi giorni", implica che Telegram sta ancora lavorando per renderlo online.

Telegram: rimossi contenuti illegali dai risultati di ricerca

Durov ha anche rivelato che Telegram ha migliorato la sua funzione di ricerca, nota per il suo abuso diffuso per vendere e promuovere beni illegali. Il CEO ha affermato che un team dedicato ha lavorato nelle ultime settimane per rimuovere contenuti problematici dai risultati di ricerca della piattaforma. Gli utenti sono invitati a segnalare materiale illegale o non sicuro tramite il bot @SearchReport. Telegram afferma che un team di moderatori esaminerà tutte le segnalazioni di termini di ricerca che possono essere utilizzati per trovare contenuti illegali. Come ricorda ancora Durov: "queste misure dovrebbero scoraggiare i criminali. Telegram Search è pensato per trovare amici e scoprire notizie, non per promuovere beni illegali. Non lasceremo che i malintenzionati mettano a repentaglio l'integrità della nostra piattaforma per quasi un miliardo di utenti".

Questa mossa arriva dopo che Durov è stato arrestato in Francia a seguito di un'indagine sull'uso dell'app per frode, traffico di droga e distribuzione di contenuti illegali. Il CEO di Telegram stato rilasciato su cauzione pochi giorni dopo. Tuttavia, gli è stato intimato di non lasciare il paese perché le autorità francesi lo stavano ancora indagando. Infine, scorso venerdì, il National Coordination Centre for Cybersecurity (NCCC) dell'Ucraina ha anche vietato Telegram su tutti i dispositivi utilizzati all'interno di agenzie governative, unità militari e infrastrutture critiche. Tale decisione sembra essere stata presa per la salvaguardia della sicurezza nazionale.