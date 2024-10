Telegram aggiorna l’app con nuova piattaforma di codici di verifica

Telegram Messenger ha ricevuto il suo primo importante aggiornamento dopo l'arresto del suo CEO in Francia ad agosto. Adesso gli utenti possono accedere a diverse nuove funzionalità, come la possibilità di inviare regali, segnalare contenuti utilizzando strumenti migliorati e altro ancora. Oltre alla possibilità di regalare l'abbonamento Telegram Premium, la piattaforma ora consente di inviare regali digitali e mostrare i regali ricevuti nei loro profili. È anche possibile acquistare regali con Telegram Stars, la valuta integrata della piattaforma, e convertire i regali ricevuti in Telegram Stars.

Una delle grandi novità è la piattaforma di verifica Telegram, un nuovo modo per le aziende di inviare ai propri clienti codici di verifica anziché SMS tradizionali. L'azienda afferma che la piattaforma è più economica, più veloce, più sicura e più comoda di altre alternative. Il suo costo è di 0,01 dollari per cliente. A differenza dei messaggi tradizionali, che spesso impiegano un'eternità per arrivare, Telegram promette una consegna immediata in una chat speciale.

Telegram: le altre novità in arrivo per la piattaforma

Come accennato, l’app offre ora strumenti migliorati per la segnalazione dei contenuti. L'elenco di opzioni esistente è stato ampliato per includere più opzioni per ogni categoria. Inoltre, l'azienda promette di aggiornare dinamicamente gli strumenti di segnalazione con i motivi di segnalazione più pertinenti, "adattandosi agli eventi e alle tendenze in corso". Per segnalare un messaggio su Telegram, basta fare clic clic con il pulsante destro del mouse o (tenere premuto il messaggio) e selezionare "Segnala".

Infine, l'aziendaha rielaborato le videochat su iOS per ridurre il consumo di batteria ed evitare il surriscaldamento durante le chiamate con più feed video. Per quanto riguarda Telegram su Android, ora supporta lo streaming con RTMP, che consente di collegare il feed video ad app come OBS Studio. Per chi non lo ricordasse, il supporto RTMP è stato introdotto nella versione Desktop e per iOS nel 2022. Con l'ultimo aggiornamento, tutti i client Telegram ora supporteranno RTMP.