TeamViewer: ecco le novità introdotte dall'aggiornamento 15.57.3

TeamViewer è una soluzione versatile e intuitiva per il controllo remoto dei dispositivi attraverso Internet, che unisce diverse funzionalità in un unico strumento pratico. Consente di accedere a computer da remoto, permettendo agli utenti di assumere rapidamente il controllo di un dispositivo ovunque si trovi, persino attraverso firewall, senza bisogno di installazioni complesse.

Il software è utile per attività di formazione, vendita e collaborazione, offrendo la possibilità di condividere il proprio desktop con altri utenti su Internet, visualizzare presentazioni PowerPoint e condividere software. Inoltre, include strumenti come il trasferimento di file e la chat, ideali per migliorare il lavoro di squadra.

Con l'aggiornamento 15.57.3, TeamViewer introduce nuove funzionalità e apporta vari miglioramenti. Tra le novità principali, gli utenti ora possono creare ed esportare un report CSV contenente i dispositivi aziendali, offrendo una gestione più strutturata. Gli esperti di supporto riceveranno una notifica quando la loro larghezza di banda è bassa durante una sessione di supporto, lo stesso vale per i partecipanti che visualizzeranno l'avviso se il presentatore della sessione ha una connessione limitata.

Tutte le novità di questo aggiornamento

Un'altra novità significativa riguarda la ricerca globale, che ora include categorie di dispositivi, consentendo agli utenti di filtrare i risultati in base alla categoria desiderata. Inoltre, è stata migliorata l'esperienza utente per l'aggiunta di nuovi partecipanti a una sessione.

Tra i miglioramenti, gli utenti ora possono sincronizzare i nomi dei dispositivi salvati con quelli effettivi dei dispositivi fisici, grazie a una nuova impostazione di politica. Anche la gestione dei gruppi di dispositivi aziendali è stata semplificata attraverso le impostazioni amministrative. L'interfaccia utente è stata ottimizzata per i dispositivi mobili, nascondendo autorizzazioni e azioni non applicabili in base al tipo di dispositivo. Inoltre, gli utenti che gestiscono dispositivi senza essere connessi all'app riceveranno le necessarie autorizzazioni amministrative.

TeamViewer ha anche migliorato le opzioni di connessione per i dispositivi incorporati e ha introdotto filtri per dispositivi senza servizio. Infine, sono stati risolti vari bug, tra cui un problema che impediva la corretta visualizzazione dei banner e un bug che causava il malfunzionamento degli appunti dopo un certo periodo. La sincronizzazione degli appunti durante le riunioni è stata rimossa.